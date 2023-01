Quando Giovanni Simeone fu costretto a subire un taglio di capelli ridicolo: un rito di iniziazione L’attaccante argentino quando venne promosso in prima squadra al River Plate fu costretto a effettuare un particolarissimo taglio di capelli. Simeone subì un rito di iniziazione che lo portò ad avere un taglio stile samurai.

A cura di Alessio Morra

Giovanni Simeone il posto fisso con il Napoli non ce l'ha. Ma in questa splendida stagione dei partenopei spesso è stato determinante. Sa aspettare, quando finisce in panchina o non gioca non fiata. Nessuna polemica, mai. Una risorsa per Spalletti, che sa di contare sull'argentino che è cresciuto a pane e calcio, educato dal papà il ‘Cholo', ex calciatore e da tante stagioni tecnico apprezzato. Simeone sa come ci si comporta in una squadra, conosce le regole dello spogliatoio. Regole che una decina d'anni fa lo costrinsero a subire un particolarissimo taglio di capelli.

Il Cholito è un calciatore classe 1995 e dal 2016 gioca in Serie A. Ha vestito le maglie di Genoa, Cagliari, Fiorentina e Verona prima di passare al Napoli. La sua carriera è molto italiana, ma naturalmente l'ha iniziata in patria, in Argentina, terra dove il papà è una leggenda del calcio, perché Diego Pablo Simeone è stato un calciatore della nazionale, ha disputato tre Mondiali, ed ha vinto tanto.

Per questo Giovanni Simeone è stato sempre con i riflettori su di sé, anche quando era ragazzino. Il Cholito nel 2008, quando ha 13 anni entra a far parte delle giovanili del River Plate, una delle principali squadre argentine. Fa tutta la carriera nelle giovanili e nel 2013, fresco maggiorenne, l'allenatore tecnico del River l'ex grande centravanti Ramon Diaz decide di promuovere in prima squadra Simeone, e con lui pure Kaprof, Ivan Diaz e Nico Rodriguez.

Quando il Cholito viene promosso in prima squadra sa bene che deve subire un taglio di capelli. Questa è la tradizione e va rispettata. Così è stato per tutti i ragazzi che sono arrivati dalla squadra giovanile a quella dei grandi. A ognuno dei nuovi arrivi è stato fatto un taglio differente, personalizzato. E quello di Simeone è stato veramente particolare, ai limiti dell'assurdo.

Chi gli ha tagliato i capelli ha deciso di dover rendere questo battesimo alquanto particolare. Era stato lui stesso a postare sui social una foto. Una foto in cui lo si vede sorridente. Quell'immagine mascherava un po' la reale capigliatura del calciatore, che qualche giorno dopo venne immortalato da un fotografo che mostrò al mondo il suo taglio da ‘samurai'.

I capelli rimasero grossomodo intatti ai lati, ma centralmente invece vennero totalmente rasati. Così è rimasto per qualche settimana fino a quando non sono ricresciuti. E da quel momento in poi il calciatore argentino non si è visto più rasato, ma sempre con una discreta o folta capigliatura, e con quella proverà a vincere qualcosa di importante con il Napoli.