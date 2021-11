Quando ci sarà e come funziona il sorteggio dei playoff per i Mondiali con l’Italia testa di serie L’Italia dovrà passare per i playoff per qualificarsi ai prossimi Mondiali del 2022 in Qatar. Gli azzurri avranno il vantaggio del fattore campo essendo testa di serie e conosceranno i loro avversari nel sorteggio di fine novembre.

L'Italia non ce l'ha fatta a qualificarsi direttamente come prima del proprio girone di qualificazione ai prossimi Mondiali del 2022 in Qatar, classificandosi al secondo posto del Girone C dietro la Svizzera. Mentre gli elvetici hanno dunque già staccato il biglietto per il torneo che si svolgerà a dicembre del prossimo anno, gli azzurri dovranno passare per la pericolosissima tagliola dei playoff, esattamente come accadde contro la Svezia nel 2017, con le conseguenze sportivamente drammatiche che tutti ricordiamo. Stavolta per evitare di restare a casa, l'Italia dovrà battere nel prossimo marzo non una, ma due squadre in successione, da affrontare in partite secche.

La formula dei playoff è infatti cambiata dall'ultima volta e prevede 3 gironi da 4 squadre ciascuno, con semifinali (tra teste di serie e non teste di serie) e finali da cui usciranno le altre 3 squadre che andranno a fare compagnia alle 10 che hanno vinto i gironi. Il totale delle Nazionali che l'Europa porta ai Mondiali è infatti di 13. La composizione dei tre mini tabelloni da quattro squadre, che vedranno la presenza in ognuno di essi di due teste di serie, sarà definita tramite un sorteggio che avrà luogo nella sede della FIFA a Zurigo.

Quando ci sarà il sorteggio dei playoff per i Mondiali

Per conoscere gli accoppiamenti che definiranno le semifinali e poi la finale del tabellone da cui usciranno le ultime 3 squadre qualificate ai Mondiali bisognerà attendere fine novembre: il sorteggio dei playoff avrà luogo venerdì 26 novembre alle ore 17 nella sede della FIFA a Zurigo. Quel pomeriggio sapremo dunque il nome delle due Nazionali che saranno sul cammino dell'Italia nella strada verso i Mondiali del Qatar nel 2022.

Le squadre che partecipano al sorteggio: le possibili avversarie dell'Italia

Le squadre che si giocheranno l'accesso ai Mondiali tramite i playoff saranno 12, divise in 3 gruppi da 4. Oltre alle 10 squadre classificatesi al secondo posto nei rispettivi gironi come accaduto all'Italia, accederanno al sorteggio del 26 novembre altre due squadre, selezionate in base al ranking complessivo dell'ultima Nations League. Il regolamento stabilisce che i due posti residui andranno alle due formazioni più in alto nella classifica finale della Nations League che non si sono qualificate direttamente ai Mondiali vincendo il proprio gruppo né si sono classificate al secondo posto essendo dunque già ammesse ai playoff. In base a questi criteri, le due Nazionali in questione saranno Austria e una tra Repubblica Ceca e Galles (tra queste ultime due quella che arriverà terza nel Gruppo E, mentre la seconda andrà ai playoff).

L'elenco delle squadre già qualificate per i playoff, con le teste di serie sicure ad ora:

Italia (testa di serie)

Portogallo (testa di serie)

Russia (testa di serie)

Scozia (testa di serie)

Repubblica Ceca

Polonia

Svezia

Galles

Austria

Macedonia del Nord

Come funziona il sorteggio dei playoff per i Mondiali

Nel sorteggio dei playoff che assegneranno gli ultimi 3 posti dell'Europa per i Mondiali, le 12 squadre ammesse saranno divise tra 6 teste di serie e 6 non teste di serie. Le teste di serie saranno le 6 migliori seconde dei gironi di qualificazione: con i suoi 16 punti ottenuti nel Gruppo C, l'Italia è testa di serie. Le non teste di serie saranno dunque le altre 4 seconde dei gironi e le 2 Nazionali ammesse dalla Nations League. Essere testa di serie e quindi finire in prima fascia nel sorteggio assicura il vantaggio di giocare in casa la semifinale dei playoff contro una delle non teste di serie, inserite nell'urna della seconda fascia.

Il sorteggio assegnerà in primo luogo alle teste di serie tutte le posizioni del tabellone dall'1 a al 6, estraendole dall'urna della prima fascia e posizionandole come squadre di casa, poi accoppierà ad ognuna di esse una squadra della seconda fascia. L'ordine del tabellone dall'alto in basso definirà poi gli accoppiamenti delle tre finali: vincente semifinale 1 contro vincente semifinale 2, la 3 contro la 4, la 5 contro la 6. Per stabilire chi avrà il fattore campo nelle tre finali dei playoff Mondiali, verrà effettuato un ulteriore sorteggio.

Il sorteggio sarà libero o avrà restrizioni?

Come recita il sito dell'UEFA, in base alle 12 squadre qualificate ai playoff potrebbe esserci il ‘divieto di scontro' tra alcune Nazionali per ragioni non sportive: viene fatto l'esempio di Russia e Ucraina che non potrebbero affrontarsi. Quando ci sarà l'elenco completo delle squadre da inserire nelle due urne, si saprà se il sorteggio sarà libero o avrà dei paletti.