Sorteggio playoff Mondiali 2022 con l’Italia: come funziona lo spareggio, la procedura Venerdì 26 novembre a Zurigo verrà effettuato il sorteggio dei playoff di Qatar 2022; tra le dodici nazionali c’è anche l’Italia, inserita tra le teste di serie. Ecco come funziona il sorteggio per gli spareggi di qualificazione ai Mondiali 2022.

A cura di Alessio Morra

Domani, venerdì 26 novembre, a Zurigo si svolgerà il sorteggio dei playoff dei Mondiali 2022. Un sorteggio che interessa tantissimo perché tra le dodici nazionali c'è anche l'Italia di Roberto Mancini che è arrivata seconda nel proprio girone, alle spalle della Svizzera. Anche se il c.t.Roberto Mancini è fiducioso, c'è un grosso spauracchio per la Nazionale campione d'Europa è rappresentata dal Portogallo di Cristiano Ronaldo. Le semifinali si giocheranno il 24 e il 25 marzo, le finali il 28 e il 29 marzo.

Come funziona il sorteggio dei playoff per i Mondiali

Alle ore 17 si terrà a Zurigo il sorteggio dei playoff di Qatar 2022. Le dodici squadre che si sono qualificate verranno innanzitutto divise tra teste di serie e non teste di serie.L'Italia è una delle sei teste di serie, ma esserlo non evita a priori pericoli. Verranno creati tre mini-tornei, che sono denominati percorsi dalla FIFA e solo tre delle dodici squadre ai playoff si qualificheranno per i Mondiali. In ognuno dei tre mini-tornei saranno collocate quattro squadre, due teste di serie che potranno affrontare eventualmente solo in semifinale. Questo è l'unico vero grande paletto, a cui se ne aggiunge un altro. Perché a causa di motivi politici la Russia e l'Ucraina non potranno sfidarsi, i russi sono tra le teste di serie.

Quindi, materialmente, la prima squadra sorteggiata e inclusa tra le teste di serie verrà inserita nel Percorso A, e subito conoscerà il nome dell'avversaria; così sarà fino alla fine del sorteggio, con i quattro percorsi che saranno definiti. Le teste di serie giocheranno tutte in casa le semifinali, mentre ci sarà un ulteriore sorteggio per definire chi scenderà in campo in finale nei playoff.

Le squadre qualificate per i playoff Mondiali: teste di serie e non

L'Italia è ovviamente la squadra più illustre tra le nazionali che dovranno disputare i playoff per i Mondiali 2022. Naturalmente luccica anche il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Presenti, tra le teste di serie, anche la Russia, la Scozia, il Galles e la Svezia, che evoca ricordi sportivamente dolorosi agli azzurri. Mentre non sono tra le teste di serie: la Turchia, l'Austria, la Repubblica Ceca, la Macedonia del Nord, la Polonia di Lewandowski, l'avversario peggiore in assoluto, e l'Ucraina.