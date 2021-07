L'Italia è campione d'Europa per la seconda volta nella sua storia calcistica. La Nazionale azzurra a distanza di 53 anni si è ripresa il trono del Vecchio Continente battendo l'Inghilterra allo stadio Wembley di Londra per 4-3 ai calci di rigore e scrivendo una bellissima pagina di storia per tutto il movimento calcistico italiano. Il percorso degli Azzurri nel torneo è stato straordinario e nonostante le ultime due vittorie del percorso siano arrivati ai calci di rigore, contro i padroni di casa e contro la Spagna, la selezione di Roberto Mancini ha meritato ampiamente questo trionfo e adesso c'è grande curiosità sul rientro dei neo campioni d'Europa.

Alle ore 1:30 dovrebbero lasciare lo stadio Wembley di Londra e a dirigersi all'aeroporto di Luton, da dove partiranno alla volta dell'Italia: chiaramente dovranno aspettare che tutti, staff e magazzinieri, abbiano portato a termine le faccende perché è l'ultimo match del torneo e non ci saranno altre partite da giocare. La Nazionale arriverà a Roma all'alba, presumibilmente intorno alle 5.30/6.00, e riposerà fino all'ora di pranzo senza assilli o altri programmi nel mattinata perché nel pomeriggio ci sarà l'appuntamento al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato

Dopo la scatterà la festa ma il programma per ora è ancora top secret: si vorrebbero evitare assembramenti e rispettare le misure anti-Covid ma un pullman scoperto dovrebbe esserci nella Capitale per festeggiare una vittoria straordinaria e per certi versi insperata. Ci credevano soprattutto loro, fin dall'inizio dell'era Mancini, e questa vittoria è soprattutto dei ragazzi che hanno fatto parte di questo meraviglioso gruppo dalla primavera del 2018 a oggi. Tutta l'Italia sta tributando il suo affetto per questi ragazzi e Roma, che aveva ospitato le partite del girone A di EURO 2020, saluterà i neo campioni d'Europa nel miglior modo possibile.