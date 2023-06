Qualificazioni Europei oggi in TV, dove vedere le partite: in campo Islanda-Portogallo Le partite delle qualificazioni a Euro 2024 in programma oggi e stasera: in campo Islanda-Portogallo, Norvegia-Cipro, Scozia-Georgia e Estonia-Belgio.

A cura di Alessio Morra

La stagione calcistica ufficialmente si chiude oggi, martedì 20 giugno. Un'annata infinita, iniziata all'inizio dello scorso agosto, stoppata in inverno per lasciar spazio ai Mondiali, e che ha ripreso poco dopo. I calciatori ora finalmente si fermeranno. Molti sono già in vacanza. Ma da domani c'è il più classico: ‘rompete le righe' per tutti. Stasera scendono in capo alcuni dei grandi protagonisti del calcio europeo. Proveranno a chiudere la stagione in modo vincente Haaland, Kvaratskhelia, Cristiano Ronaldo e Lukaku.

La Norvegia di Haaland è già con le spalle al muro e deve solo vincere contro Cipro. Mentre per il Gruppo A c'è un interessantissimo Scozia-Georgia con i padroni di casa che dominano il raggruppamento: tre partite e tre vittorie. Il Belgio di Lukaku cerca il riscatto con l'Estonia. Mentre il Portogallo di Ronaldo è volato in Islanda, questo incontro si potrà seguire in diretta TV su Sky, sul canale 201. Nessun incontro in programma oggi si potrà seguire in diretta TV in chiaro.

Qualificazioni Euro 2024, le partite di oggi: orari e canale

Ecco il programma completo delle partite per le qualificazioni agli Europei 2024:

Girone A: Norvegia-Cipro, ore 20:45 – Diretta Gol Sky (canale 203)

Girone A: Scozia-Georgia, ore 20:45 – Diretta Gol Sky (canale 203)

Gruppo E: Far Oer-Albania, ore 20:45 – Diretta Gol Sky (canale 203)

Gruppo E: Moldavia-Polonia, ore 20:45 – Diretta Gol Sky (canale 203)

Gruppo F: Austria-Svezia, ore 20:45 – Diretta Gol Sky (canale 203)

Gruppo F: Estonia-Belgio, ore 20:45 – Diretta Gol Sky (canale 203)

Gruppo G: Bulgaria-Serbia, ore 20:45 – Diretta Gol Sky (canale 203)

Gruppo G: Ungheria-Lituania, ore 20:45 – Diretta Gol Sky (canale 203)

Gruppo J: Bosnia-Lussemburgo, ore 20:45 – Diretta Gol Sky (canale 203)

Gruppo J: Islanda-Portogallo, ore 20:45 – Sky Sport Summer (canale 201)

Gruppo J: Liechtenstein-Slovacchia, ore 20:45 – Diretta Gol Sky (canale 203)

Dove vedere le partite in diretta TV e streaming

Sky ha acquistato i diritti televisivi delle partite di Qualificazioni agli Europei del 2024, e manderà in onda tutti gli incontri in programma questa sera. Diretta integrale di Islanda-Portogallo, sul canale 201 di Sky. Mentre tutte le altre partite saranno incluse in Diretta Gol su Sky Sport Football, canale 203.

In streaming Islanda-Portogallo e Diretta Gol speciale Qualificazioni Euro 2024 si potranno seguire tramite Sky Go e NOW, potranno farlo i rispettivi abbonati. Non è prevista alcuna diretta in chiaro.