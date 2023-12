Quali sono la squadra più alta e quella più bassa del campionato di Serie A 2023-24 Il Verona è la squadra in media più alta della Serie A, i gialloblu precedono Atalanta, Torino e Juventus. La squadra più bassa invece è il Napoli, che è davanti a Fiorentina e Inter. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Circa cinquecento calciatori giocano in Serie A, suddivisi più o meno equamente nelle venti squadre che disputano il campionato 2023-2024. Di statistiche su di loro si abbonda, ma ce n'è una molto particolare che si guarda con una certa attenzione ed è quella che riguarda in media la statura dei calciatori. Spesso ci si chiede qual è la squadra più alta e quella più bassa della Serie A. La risposta naturalmente c'è. I giocatori di Verona e Atalanta sono quelli con il fisico da corazziere, mentre la squadra più ‘piccola', sempre in media, è il Napoli.

Per tanti anni in Italia è valso un assunto: le squadre fisiche vincono il campionato. In realtà è stato proprio così sin dai tempi del Milan di Capello, che aveva una spina dorsale di qualità oltre che rocciosa. Pian piano, poi, il calcio si è modificato, anche in Serie A, ma le caratteristiche fisiche sono spesso risultate determinanti. A vedere la classifica delle squadre più alte e più basse del campionato si notano diversi dati che sono utili nel far capire anche come il calcio si evolve.

Venendo però ai freddi numeri si nota come il Verona di un soffio sull'Atalanta si è presa lo scettro di squadra più alta in media della Serie A. Per i gialloblu la media è di 186,26 cm, con l'attaccante Djuric che sfiora i due metri (198 cm). L'Atalanta è poco dietro con 186,18 cm. Sul podio il Torino, che è una delle due uniche squadre del campionato a non avere calciatori sotto il metro e settantacinque (l'altra è la Salernitana). Tra i granata c'è il più alto del campionato e cioè il portiere Milinkovic-Savic 202 centimetri che precede Lorenzo Lucca di un centimetro.

Vanja Milinkovic – Savic con i suoi 202 centimetri è il più alto tra i calciatori della Serie A.

Quarto posto per la Juventus, quinto per la Roma. Due squadre estremamente fisiche che rispecchiano anche la filosofia dei propri allenatori. Seguono la rivelazione Bologna, il Cagliari, il Frosinone, l'Udinese e il Monza, che chiude la top ten.

Il Milan è undicesimo con 184,11 cm in media, figli di una divisione quasi equa delle quattro macro categorie prese in considerazione (sotto i 175 cm, 176-180 cm, 181-185 cm, dai 186 cm in su). Salernitana dodicesima con alle spalle Genoa, Sassuolo, Lecce e Empoli.

Il capocannoniere della Serie A è alto 174 centimetri.

Mentre le ultime quattro posizioni sono occupate, curiosamente, dalle quattro squadre che disputeranno la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita nel prossimo mese di gennaio e cioè Lazio, Inter, Fiorentina e Napoli. I nerazzurri hanno una media di circa 181 centimetri e in un ognuna delle categorie ha delle percentuali intermedie (quasi il 25% è dai 175 cm in giù, ma sette giocatori che superano il metro e 86, il più alto è Bisseck).

La squadra partenopea è quella in media più bassa di tutta la Serie A.

Mentre i campioni d'Italia del Napoli assieme all'Inter sono l'unica squadra con oltre il 20% della rosa sotto il metro e settantacinque, e occupano l'ultima posizione nonostante abbiano in rosa sei giocatori che superano i 186 centimetri (i tre portieri, più Rrahmani, Natan e Zanoli).