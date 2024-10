video suggerito

Qual è la squadra di Serie A che ha fatto l’offerta a Totti, a 48 anni può tornare professionista Francesco Totti ha parlato del suo possibile ritorno al calcio giocato. L’ex numero 10 della Roma ha 48 anni e ha ricevuto un’offerta da parte del Como. Totti ci sta riflettendo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Francesco Totti qualche giorno fa aveva detto di sentirsi pronto a tornare a giocare in Serie A. L'ex numero 10 della Roma aveva fatto il vago, ma aveva lanciato il cosiddetto sasso nello stagno, dicendo che pure se gli anni sono 48 lui se la sente ancora. Successivamente ha rilanciato, dicendo che un paio di squadra la proposta gliel'hanno fatta. Ora è venuto fuori il nome di chi lo ha cercato.

Totti pensa al ritorno in campo in Serie A

Pareva uno scherzo, detto con il sorriso, e invece la frase di Totti: "Torno a giocare in Serie A" può diventare davvero realtà. Nessuna smentita e una chance di rivederlo ancora tra i professionisti c'è. Da Miami ha rilanciato, durante il tour delle Leggende del Padel, ha dichiarato: "Se mi vedrete prima in campo per le finali di questo torneo o in Serie A? Domanda difficile. Diciamo che faccio in tempo a fare le finali, sono a fine novembre. Almeno due mesi di allenamento ci vogliono, i tempi sono quelli".

È il Como il club di Serie A che avrebbe fatto un'offerta a Totti

Allenamento è la parola chiave. Perché prima di provare a indossare un'altra maglia, dopo quella unica della Roma, Totti vuole capire come sta. La squadra che lo avrebbe contattato per giocare sarebbe il Como, come riporta Repubblica. La società dei fratelli Hartono ha grandi ambizioni, vuole diventare popolare e vuole portare a grandi livelli il club lariano. Dovesse accettare Totti giocherebbe in Serie A a 48 anni, diventerebbe il più anziano calciatore nella storia del campionato italiano, e soprattutto vestirebbe la maglia di un altro club oltre la Roma – indossata da professionista ininterrottamente dal 1993 al 2017!

Tanti grandi atleti hanno deciso di rientrare dopo essersi ritirati. Basta pensare a Michael Jordan, a Bjorn Borg e al mito Muhamed Alì, ma anche a piloti come Michael Schumacher e Kimi Raikkonen, oltre a una serie di calciatori come Robben, Szczesny e Scholes,