Puskas Award, la FIFA ufficializza i nomi dei tre finalisti: Richarlison, Payet e Marcin Oleksy Sono il brasiliano Richarlison, il francese Payet e il polacco Oleksy i tre finalisti del Puskas Award 2022, premio che la FIFA assegna al calciatore che ha realizzato il gol più bello della stagione.

A cura di Alessio Morra

Sono stati resi noti i tre candidati al FIFA Puskas Award, il premio che decreta l'autore del gol più bello del 2022. Riconoscimento che verrà assegnato per la quattordicesima volta. La FIFA poche settimane fa aveva ufficializzato i nomi dei dieci finalisti, tra questi c'erano anche Mario Balotelli e Theo Hernandez. Ma nessuno dei due è riuscito a superare il taglio successivo. Si giocheranno il premio intitolato a uno dei calciatori più grandi di sempre: il brasiliano Richarlison, che ha vinto già il premio per il gol più bello di Qatar 2022, il francese Payet e il polacco Marcin Oleksy.

Dal 2009 si assegna il premio per il gol più bello realizzato durante la stagione. Tutti i gol segnati vengono presi in considerazione, al di là delle categorie, possono anche essere realizzati in tornei minori o giovanili. Nelle ultime due edizioni hanno vinto due giocatori del Tottenham (Lamela 2021, Son 2020). Si è aspettato il Mondiale Qatar 2022 per decretare l'elenco dei dieci finalisti del Puskas Award.

Erano presenti pure Balotelli, in gol in Adana Demirspor-Goztepe, e Theo Hernandez, che aveva realizzato un gol tanto bello quanto pesante in Milan-Atalanta della penultima di campionato. Ma non sono entrati nella terna finale.

Così come Amandine Henry, calciatrice francese del Barcellona, dell'australiano Alou Kuol, in gol in un match del campionato Under 23, Mbappé per la girata al volo nella finale Argentina-Francia, Francisco Gonzalez Metilli che aveva realizzato un gran gol durante Atletico Central Cordoba – Atletico Rosario Central, Salma Paralluelo, calciatrice spagnola, e Alessia Russo, attaccante della nazionale inglese in lizza per un gol nel match con la Svezia degli ultimi Europei. Loro sette sono stati esclusi.

I finalisti sono tre. La FIFA e tutti coloro che hanno votato, nelle ultime settimane, sui social network hanno scelto per il podio i gol di Richarlison, Dimitri Payet e Marcin Oleksy. Il calciatore del Tottenham era quasi certo di entrare in finale. Richarlison è tra i primi tre grazie alla meravigliosa sforbiciata segnata contro in Brasile-Serbia nella gara d'esordio dei Mondiali, vinta per 2-0 con doppietta del centravanti degli Spurs.

Mentre il francese Dimitri Payet aveva fatto un gol altrettanto fantastico in un match tra Olympique Marsiglia e PAOK Salonicco di Conference League, l'ex West Ham è andato a segno con un tiro al volo da 25 metri. E poi c'è la rete di Marcin Oleksy, calciatore polacco, disabile, che gioca con una gamba amputata e che ha realizzato un gol favoloso con una sforbiciata in una partita di calcio tra amputati. Un gol di rara bellezza.