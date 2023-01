Balotelli e Hernandez sfidano Mbappé per il premio Puskas, ma l’avversario da battere è un altro Ufficializzati i finalisti del premio per il migliore gol dell’anno, 11 i finalisti tra cui anche Theo e Supermario Balotelli. Ma l’uomo da battere è il polacco Marcin Oleksy.

A cura di Marco Beltrami

Qual è stato il gol più bello del 2022? È partito il conto alla rovescia per il premio Puskas che sarà consegnato al giocatore che ha realizzato la migliore rete dell'anno ormai consegnato agli archivi. È arrivato il momento di stringere il cerchio, con il massimo organo calcistico internazionale che ha ufficializzato la lista degli 11 candidati, che comprende calciatori e calciatrici protagonisti di giocate sensazionale. Il vincitore sarà decretato in occasione della cerimonia dei The Best FIFA Football Awards e sarà il successore di Erik Lamela, incoronato come autore del più bel gol del 2021.

Nella lista dei finalisti al Premio Puskas c'è anche un italiano, ovvero Mario Balotelli. L'attaccante che è attualmente sotto contratto con il Sion, si giocherà le sue chance per la eccezionale rabona che gli ha permesso di realizzare la quinta rete personale nella sfida tra la sua ex squadra l'Adana contro il Göztepe. A proposito di "italiani", l'unico rappresentante della Serie A è l'esterno francese Theo Hernandez per l'eccezionale cavalcata in Milan-Atalanta dello scorso maggio.

Due prodezze che però dovranno fare i conti con un altro gesto strepitoso, quello di Marcin Oleksy. Il giocatore amputato ha conquistato un'incredibile popolarità con la sua sforbiciata in occasione del match tra il Warta Poznań e il Stal Rzeszów. Un'azione assolutamente spettacolare, che ha grandi chance di portare a casa il titolo. E poi in lizza anche il colpo di tacco di Alessia Russo nella semifinale di Euro 2022, le marcature ai Mondiali di Mbappé e Richarlison e così via.

I gol più belli del 2022 in lizza per il premio Puskas

La lista dei candidati al premio Puskas per il gol più bello del 2022. Qui si possono vedere tutti i video: