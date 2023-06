Pulisic usato come palla da bowling, ma i birilli non sono birilli: la festa selvaggia degli USA Festa selvaggia negli spogliatoi degli Stati Uniti dopo la vittoria in finale di Nations League contro il Canada: McKennie afferra Pulisic assieme ai compagni e poi fa strike, ma non sono birilli…

A cura di Paolo Fiorenza

La scorsa notte gli Stati Uniti hanno vinto la loro seconda Nations League centramericana di fila, battendo per 2-0 in finale il Canada. Non c'è alcun dubbio su quale sia in questo momento la squadra più forte nella zona CONCACAF, con buona pace dei canadesi e del Messico, sconfitto 3-0 in semifinale dalla squadra stelle e strisce. La finale, giocata a Las Vegas, è stata decisa da due reti segnate nel primo tempo: al 12′ da Richards, al 34′ da Balogun.

Gio Reyna è stato grande protagonista del match, fornendo gli assist per entrambe le reti: il primo su calcio d'angolo per la testa del difensore centrale Chris Richards, il secondo con un filtrante per il classe 2001 Folarin Balogun, che ha trovato la sua prima rete in nazionale alla seconda presenza. Il prodotto dell'Academy dell'Arsenal – nell'ultima stagione in prestito al Reims, dove ha fatto benissimo con 22 gol in 39 presenze – è la grande speranza per dare nuova linfa all'attacco ultimamente anemico degli Stati Uniti.

Le fortune della squadra americana passano peraltro attraverso i piedi della sua stella, Christian Pulisic: il 24enne del Chelsea (autore di una doppietta contro il Messico) è stato nominato miglior giocatore della Nations League e assieme a Balogun è stato protagonista dei festeggiamenti selvaggi che sono seguiti negli spogliatoi dopo la finale.

In una diretta Instagram, il giovane attaccante ha documentato come – in mezzo a fiumi di alcol – proprio Pulisic sia stato afferrato dai suoi compagni, in primis lo juventino McKennie, e poi lanciato sul pavimento come una palla da bowling umana. Il buon Christian ha fatto strike, abbattendo tutti i birilli, anzi no, non erano birilli. Si trattava infatti di bottiglie di birra vuote sistemate in triangolo, nella canonica disposizione dei birilli al bowling. A voler essere pignoli, una bottiglia è rimasta in piedi, ma ha subito provveduto un compagno di Pulisic ad abbatterla con un calcetto…