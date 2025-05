PSG-Reims in finale Coppa di Francia, dove vederla in TV e streaming gratis: orario e canali in chiaro

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Il Paris Saint Germain stasera gioca contro il Reims nella finale di Coppa di Francia. La squadra guidata da Luis Enrique ha già vinto la Ligue 1 ed è in corsa nel triplete, essendo soprattutto in finale di Champions League, che disputerà la prossima settimana contro l'Inter a Monaco di Baviera. Per il PSG c'è l'opportunità di vincere un altro trofeo, ma anche di fare le prove generali per la Champions, che è l'obiettivo massimo, obiettivo che sta cercando di raggiungere ormai da tanti anni. La partita inizierà alle ore 20:45 allo Stade de France, a St.Denis, Parigi, e si potrà seguire gratuitamente su DAZN.

Dire che è una finale sbilanciata è riduttivo. Il PSG, campione in Ligue 1 e finalista in Champions, affronta stasera lo Stade Reims, che è impegnato nel playout per non retrocedere contro il Metz, all'andata è finita 1-1. In parità sono anche terminate le due partite di campionato. Il Paris va per il triplete e sembra dover fare un sol boccone del Reims, che giocherà la prima finale di Coppa dal 1977 e proverà a vincere il trofeo per la terza volta, l'ultima nel 1958. La squadra più titolata di Francia ha la chance di aggiudicarsi il trofeo per la 16ª volta e sarà in campo per la 21ª finale.

Partita: PSG-Reims

Dove: Stade de France, Parigi

Quando: sabato 24 maggio 2025

Orario: ore 20:45

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Coppa di Francia, finale

PSG-Reims, dove vederla in chiaro: orari e canali TV

I diritti TV della Coppa di Francia sono stati acquistati appositamente per la finale da parte di DAZN, che ha deciso di trasmettere gratuitamente la finale di coppa, per farlo basterà accedere all'account YouTube di DAZN, visibile in TV tramite Smart TV e dispositivi come Amazon Firestick TV e Google Chroomecast o console PlayStation e Xbox.

Dove vedere PSG-Reims in streaming gratis

Sarà possibile naturalmente anche seguire in streaming la finale di Coppa di Francia, per farlo servirà sempre o l'abbonamento a DAZN oppure basterà connettersi gratuitamente al profilo YouTube, in quel caso per vedere PSG-Reims basterà un tablet, un pc o uno smartphone. Telecronaca di Federico Zanon.

PSG-Reims, le probabili formazioni della finale di Coppa di Francia

Queste sono le prove generali per la finale di Champions League. Quindi tutti i titolari in campo per Luis Enrique che non rinuncia alle stelle Donnarumma, Kvaratskhelia e Dembélé.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

REIMS (5-4-1): Diouf; Buta, Sekine, Okumu, Kipré, Akieme; Ito, Atangana, Gbane, Nakamura; Siebatcheu. All. Diawara.