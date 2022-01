Prossima partita Juventus in Coppa Italia, contro chi gioca ai quarti: data e tabellone Questa sera alle 21:00 la Juventus sfida la Sampdoria per l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Chi vincerà giocherà il prossimo 9 febbraio con la vincente di Sassuolo-Cagliari.

A cura di Alessio Pediglieri

La Juventus torna in campo stasera per gli ottavi di finale di Coppa Italia dopo aver battuto l'Udinese in Serie A. La partita, con formula di gara secca, si disputa questa sera alle 21 allo Stadium contro la nuova Sampdoria del dopo D'Aversa che ha lasciato il posto in panchina a Giampaolo. Una partita non facile per i bianconeri di Allegri sempre alle prese con tante assenze e con nuove voci di mercato che rischiano di turbare ulteriormente un momento più che decisivo per la stagione.

La gara è inserita nella parte alta del tabellone di Coppa Italia, con i bianconeri che sono testa di serie numero 1 e detentori del torneo. Max Allegri, che non sarà in panchina per squalifica insieme a Kean e de Ligt, riproporrà in difesa come centrale Daniele Rugani e in avanti si affiderà ancora una volta ad Alvaro Morata. Tra i blucerchiati, guidati per l'occasione dal tecnico della Primavera Tufano, in attesa che Giampaolo venga ufficializzato, si metterà mano all'undici iniziale per dare un po' di riposo ai titolari, nel tentativo di non fallire l'obiettivo primario della stagione: la salvezza.

Contro chi gioca la Juve ai quarti di Coppa Italia: l’abbinamento in tabellone

La Juventus è la squadra che detiene il titolo, avendo vinto l'ultima edizione di Coppa Italia. Per questo motivo i bianconeri sono stati inseriti in tabellone nella parte alta, come testa di serie principale. Come tutte le big, entra in gioco proprio questa sera nella partita delle 21:00 contro la Sampdoria, per gli ottavi di finale (gara secca, in caso di parità si va ai supplementari ed eventualmente ai rigori). Nella stessa parte del tabellone, si conoscono al momento alcune squadre già qualificate per i quarti: c'è la Fiorentina che ha superato il Napoli e che sfiderà l'Atalanta, che ha vinto la propria gara sul Venezia. Oltre a Juventus-Sampdoria resta da delineare un altro ottavo di finale (che si giocherà domani alle 17:30): Sassuolo-Cagliari. Proprio dalla vincente di questo incontro si conoscerà l'avversario di chi passerà ai quarti tra Juventus e Sampdoria.

Quando gioca la Juve in Coppa Italia: la data della partita dei quarti di finale

Oggi in programma alle 21:00 c'è la sfida tra Juve e Samp per un posto ai quarti di finale di Coppa Italia. Chi vincerà, sfiderà la vincente di Sassuolo-Cagliari. La partita dei quarti finale nella parte alta del tabellone è in programma per il prossimo 9 febbraio, con orario ancora da definire ma che la Juventus (in caso di qualificazione) giocherà ancora una volta in casa. Sarà ancora una volta una gara ad eliminazione diretta: in caso di parità si andrà ai supplementari e, infine, ai rigori.