Juventus-Lazio in diretta, formazioni ufficiali e risultato: Vlahovic e Immobile in attacco dal 1′

Alle 21:00 Juventus e Lazio scendono in campo nell'andata della semifinale di Coppa Italia all'Allianz Stadium di Torino. Tra i bianconeri torna Vlahovic in attacco dal 1′ mentre Tudor si affida a Immobile dall'inizio.. Diretta TV in chiaro su Canale 5 e in streaming gratis su Mediaset Play.

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

All. Allegri

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile. All. Tudor

Tra Juventus e Lazio quella di stasera sarà la terza sfida stagionale Quella di stasera è la terza sfida stagionale tra Juventus e Lazio. Le due squadre si sono già scontrate all'andata e al ritorno in campionato, l'ultima volta solo tre giorni fa a Roma: vittoria 1-0 dei biancocelesti con gol di Marusic allo scadere. All'andata a Torino in casa dei bianconeri successo 3-1 dei bianconeri con doppietta di Vlahovic e gol di Chiesa e Luis Alberto. Nella Juventus torna Vlahovic dal primo minuto Squalificato per il campionato nell'ultimo match perso dalla Juventus proprio contro la Lazio, Dusan Vlahovic torna a guidare l'attacco della Juventus. Il centravanti serbo è stato schierato dal primo minuto da Allegri al fianco di Chiesa con cui forma il tandem offensivo bianconero. Calcio d'inizio alle ore 21:00 all'Allianz Stadium di Torino Juventus-Lazio è la gara d'andata della prima semifinale di Coppa Italia. Il calcio d'inizio della partita è fissato alle ore 21:00 all'Allianz Stadium di Torino, casa dei bianconeri.

A cura di Fabrizio Rinelli