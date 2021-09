Prossima partita Italia: quando gioca contro la Lituania, data e orario delle qualificazioni ai Mondiali L’Italia di Roberto Mancini tornerà in campo in vista delle gare valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2022 in Qatar. Gli azzurri, inseriti nel gruppo C con Svizzera, Bulgaria, Irlanda del Nord e Lituania, affronteranno proprio i lituani in casa dopo la partita di stasera contro la Svizzera. Qui tutte le informazioni sugli orari, la data e lo stadio in cui si giocherà la partita.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Italia di Roberto Mancini è ritornata in campo dopo la vittoria degli Europei sotto il cielo di Wembley. Dopo le prime due gare contro Bulgaria e Svizzera, gli azzurri tornano in campo per la terza e ultima gara di questo mini tour de force della Nazionale prima della ripresa della terza giornata di campionato. Insigne, Chiesa e compagni dovranno scendere nuovamente in campo per affrontare la Lituania nella sesta gara di qualificazione ai prossimi Mondiali 2022 in Qatar.

Nella gara d'andata giocata in Lituania, la squadra di Roberto Mancini riuscì ad avere la meglio guadagnandosi tre punti fondamentali per la corsa verso il Qatar vincendo 2-0 grazie alle reti realizzate da Stefano Sensi e Ciro Immobile. Gli azzurri vorranno fare lo stesso nella gara di ritorno per mettere finalmente la parola fine alla qualificazione che potrebbe sancire nuovamente la partecipazione dell'Italia ai prossimi Mondiali dopo il flop e il mancato accesso a Russia 2018 che portò all'esonero di Ventura e all'inizio del ciclo vincente di Roberto Mancini.

Prossima partita Italia alle qualificazioni Mondiali, quando si gioca

L'Italia ha giocato la sua quinta gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Gli azzurri, nel girone C con Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, giocheranno proprio contro i lituani la sesta sfida di questo turno preliminare. Il match della squadra di Roberto Mancini campione d'Europa, si giocherà mercoledì 8 settembre alle ore 20:45.

Dove si gioca la prossima partita dell'Italia

La prossima partita dell'Italia contro la Lituania in questa fase di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar, si giocherà in casa degli azzurri. Dopo la sfida al ‘Franchi' di Firenze contro la Bulgaria, sarà il "Mapei Stadium" di Reggio Emilia, casa del Sassuolo, ad ospitare la gara dei campioni d'Europa in carica.