Prossima partita Italia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, quando gioca contro l'Estonia L'Italia dopo aver perso con la Norvegia ospita la Moldavia, mentre alla ripresa delle Qualificazioni Mondiali 2026 sfiderà l'Estonia a Bergamo il 5 settembre.

A cura di Alessio Morra

L'Italia contro la Moldavia chiude la stagione 2024-2025. Un'annata che non lascerà una traccia positiva. Bisogna vincere per non complicare ulteriormente il cammino nelle Qualificazioni ai Mondiali. Sarà l'ultima volta di Spalletti come c.t., che lascia dopo nemmeno due anni. Al suo posto Ranieri o Pioli. Chi gli succederà avrà un compito arduo, quello di qualificare l'Italia ai Mondiali per la prima volta dopo dodici anni e farà il suo esordio il 5 settembre quando la Nazionale tornerà a giocare e lo farà contro l'Estonia.

La Nazionale ha iniziato il suo percorso di Qualificazioni ai Mondiali perdendo contro la Norvegia per 3-0. Peggio era quasi impossibile. Ora c'è la Moldavia, con Spalletti al passo d'addio, l'esonero è stato già ufficializzato e sarà ratificato dopo la partita. Poi si aprirà un nuovo ciclo. L'Italia non ha da fare molti calcoli: deve vincere sempre, ogni singola partita, ce ne sono sette, compresa questa, e deve segnare il maggior numero di gol possibili.

Nei prossimi giorni verrà annunciato il nome del nuovo Commissario Tecnico, Ranieri o Pioli. Chiunque sarà farà l'esordio allo Stadio Azzurri d'Italia di Bergamo, che da qualche anno è stato ribattezzato come Gewiss Stadium, venerdì 5 settembre. Quando alle ore 20:45 scatterà la partita tra l'Italia e l'Estonia, in un incontro che naturalmente sarà trasmesso dalla Rai.

Quando si gioca Italia-Estonia delle qualificazioni: la data

A settembre, quando il campionato di Serie A avrà vissuto già due giornate, l'Italia sarà chiamata a disputare due partite di Qualificazione ai Mondiali, ovviamente che saranno da vincere entrambe. Gli Azzurri il 5 settembre, un venerdì, ospiteranno l'Estonia, in un incontro che si terrà a Bergamo pure per onorare le vittime della pandemia, che colpì profondamente Bergamo e la sua provincia.

Italia-Estonia, dove si gioca e gli orari della partita

Due partite a giugno, poi due a settembre, due a ottobre e le ultime due del girone a novembre, quando si tireranno le somme. L'Italia ospiterà l'Estonia a Bergamo venerdì 5 settembre, tre giorni dopo, e cioè lunedì 8 settembre gli Azzurri giocheranno contro Israele, fuori casa, ma in campo neutro tecnicamente. Perché Israele non disputa le partite interne in casa, contro la Norvegia lo scorso marzo si è giocato in Ungheria. Calcio d'inizio alle ore 20:45 per Italia-Estonia.