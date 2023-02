Prodezza di Malinovskyi, il PSG è fuori in Coppa di Francia: Marsiglia ai quarti Svanisce il primo obiettivo stagionale del PSG, che è stato eliminato negli ottavi di Coppa di Francia dal Marsiglia. La squadra guidata da Tudor si è imposta 2-1.

A cura di Alessio Morra

Svanisce già a inizio febbraio uno degli obiettivi stagionali del Paris Saint Germain. I campioni della Ligue 1 sono stati infatti eliminati in Coppa di Francia dall'Olympique Marsiglia, una squadra molto ‘italiana' che è riuscita a qualificarsi per i quarti di finale con i gol di Alexis Sanchez e Malinovskyi, autore di un gol meraviglioso.

Marsiglia-PSG è la sfida più sentita di Francia. Sentita in campo e fuori, con la polizia sempre attenta per quello che può succedere anche fuori dal campo. Tudor sentiva di poter realizzare la grande impresa, partita secca e in casa, erano due elementi importanti. Il tecnico croato aveva caricato l'ambiente in una accesa conferenza stampa della vigilia. Il Marsiglia ha chiuso contro il Nizza una serie utile e vuole riscattarsi, il PSG sembra stia pensando più al match con il Bayern di Champions, ma in campo, tolto Mbappé infortunato, ci sono tutti i titolari.

Nel primo temo arrivano due gol, uno per parte. Poco dopo la mezz'ora dal dischetto c'è un revival ‘milanese'. Perché Alexis Sanchez trasforma il rigore battendo Donnarumma. Il PSG non ha la verve di Messi, molto in ombra, e nemmeno quella di Neymar, ma trova il pari con Sergio Ramos, è 1-1.

Il secondo tempo è focoso. Quasi subito arriva il 2-1 firmato da Ruslan Malinovskyi, arrivato dall'Atalanta poche settimane fa e che ha il piede caldissimo, dopo la perla dell'ultimo turno di campionato. L'ucraino ha terminato un'azione tambureggiante con un tiro dalla potenza impressionante, che era anche molto preciso. Donnarumma si tuffa, vola, ma non riesce a intervenire, era impossibile.

Esultanza focosa quella di Malinovskyi, che carica tutto l'ambiente. È il gol del 2-1, diventerà poi il gol della vittoria. Il Marsiglia è ai quarti di finale di Coppa di Francia, fuori il PSG che deve fare molto meglio se vuole competere alla pari con il Bayern Monaco, nella rivincita della finale di Champions del 2020.