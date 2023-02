Tudor sfida davanti a tutti un giornalista: “Se me lo dimostri, ti compro un Rolex” Momento particolarmente frizzante nella conferenza stampa di Igor Tudor alla vigilia dell’attesissimo match tra il suo Marsiglia e il PSG: il tecnico croato ha sfidato davanti a tutti un giornalista.

A cura di Paolo Fiorenza

Oggi è giornata di vigilia per Le Classique, la sfida più sentita del calcio francese, che vedrà di fronte Marsiglia e PSG al Velodrome: le due squadre si affronteranno domani sera in gara secca valida per gli ottavi della Coppa di Francia. La rivalità già feroce è più che mai viva in questo momento, visto che l'Olympique insegue la corazzata parigina in campionato: è al secondo posto assieme al Lens, sia pur staccato di 8 punti dalla squadra di Messi e Mbappé.

Le due formazioni arrivano al match con stati d'animo diversi, visto che mentre il PSG ha battuto il Tolosa, il Marsiglia ha invece perso dolorosamente in casa per 3-1 il derby col Nizza. Intervenuto nella conferenza stampa per presentare la sfida di domani, il tecnico dei biancazzurri Igor Tudor ha negato che ci possa essere un contraccolpo negativo per la sconfitta: "Non c'è nulla da curare, la squadra è in buona forma, mi piace come corrono, come giocano, come combattono. E l'ho ripetuto anche ai giocatori". L'attesa per la partita è altissima, come dimostra il video sottostante girato oggi al centro di allenamento dell'OM.

Il Marsiglia si è giovato nel recente periodo di un Alexis Sanchez in grande spolvero, autore di due gol e un assist nelle ultime quattro partite: il bilancio complessivo in questa stagione del 34enne attaccante cileno arrivato l'estate scorsa dall'Inter parla di 10 reti in 26 presenze. Tudor sa di avere a disposizione un campione, ma sa anche che l'età è quella che è: "Potrebbe essere in uno dei momenti migliori della sua carriera. Ma ha 34 anni, il mio lavoro è saperlo far respirare. È più facile giocare con gli stessi giocatori, ma io devo anticipare i problemi, non devo tirare la corda, soprattutto nel momento in cui abbiamo quattro partite in nove giorni, soprattutto perché Alexis dà sempre il 100%".

La chiacchierata coi giornalisti ha avuto un momento particolarmente frizzante quando il 44enne croato – che si esprime in italiano con la stampa, vista la lunga frequentazione del nostro Paese prima da giocatore e poi da allenatore – ha risposto a muso duro ad una domanda, prima cadendo dalle nuvole e poi sfidando chi gliela aveva posta a dimostrare che quanto affermato fosse vero. Il giornalista in questione gli aveva chiesto se davvero pensava che la responsabilità della sconfitta col Nizza fosse sua, come avrebbe detto nel dopo partita, o se era solo una strategia di comunicazione.

"Non ho capito questa domanda: io mi sono assunto la responsabilità della sconfitta? Perché io non leggo i giornali, non so niente di cosa è uscito… non ricordo di aver detto questa cosa", ha ribattuto Tudor. Al che il giornalista lo ha ribadito e il croato lo ha sfidato davanti a tutti, con tanto di scommessa: "Io ho detto questo? Se me lo fai vedere, io ti compro un Rolex, se tu mi trovi queste parole. Se invece no, tu per me un caffè. È impossibile che io ho detto questo, è una invenzione totale. Mi devi un caffè sicuro…".