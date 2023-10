Problemi su DAZN per Milan-Juventus, audio a singhiozzo: tifosi scatenati Problemi tecnici di audio su DAZN per Milan-Juventus nei primi 25′: l’audio va e viene, con le voci di Pardo e Stramaccioni in telecronaca che spesso si silenziano.

A cura di Marco Beltrami

Il match tra Milan e Juventus è stato contraddistinto in apertura da alcuni problemi tecnici che ovviamente non sono passati inosservati. In particolare la diretta DAZN del big match di Serie A è stata "rovinata" da un audio precario: le voci di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni, ovvero i telecronisti della sfida si sono sentite a singhiozzo.

Che le cose non stessero andando per il meglio lo si è capito sin dai minuti iniziali. Il racconto del match su DAZN è stato particolare con alcune disfunzioni a livello audio. Se i rumori dello stadio, ovvero i cori delle due tifoserie, non sono mai venuti meno lo stesso non si può dire delle voci di chi ha raccontato la supersfida sulla piattaforma streaming. Sia Pierluigi Pardo che Andrea Stramaccioni, sono stati pesantemente condizionati visto che i loro interventi si sono spesso e volentieri conclusi improvvisamente.

Frasi interrotte a metà, silenzi di diversi secondi durante le fasi di gioco con i tifosi che dunque hanno potuto seguire solo le immagini e le eventuali reazioni delle curve. Il problema è durato per circa 20′ di match, con gli stessi protagonisti che hanno avuto difficoltà anche a rapportarsi con gli inviati presenti a bordo campo. I sostenitori come spesso accade in questi casi si sono subito scatenati sui social, non limitandosi a segnalare il problema. C'è chi si è infuriato con DAZN per quello che ha considerato come un disservizio, e chi l'ha presa con filosofia scherzandoci su. Di certo è stata un'opportunità per assistere al confronto concentrandosi maggiormente sulle immagini.

Fortunatamente il problema audio è durato fino al 25′ circa. Da quel momento in poi tutto è tornato alla normalità, con i tifosi che hanno potuto riapprezzare la voce dei due addetti ai lavori, permettendosi anche di distrarsi dallo schermo e affidandosi al racconto di Pardo e Stramaccioni.