Le ultime notizie in tempo reale sulle formazioni di Napoli-Juventus confermano la scelta di Gennaro Gattuso: presentare una squadra offensiva che, rispetto a quella pavida vista in finale di Supercoppa, non si faccia schiacciare, sia pronta a ribattere colpo su colpo e soprattutto provi a vincere una partita molto delicata per il momento che sta attraversando il gruppo (decimato dalle assenze e col morale a terra per il trend negativo) e per la classifica (serve un risultato positivo per non perdere contatto dalla zona Champions).

Il tecnico fa all-in, o la va o la spacca. Sa di non avere ancora molte opportunità a disposizione. Sa che la prestazione contro i bianconeri – non solo l'esito della sfida – sarà decisiva per il suo futuro. Ecco perché si gioca tutto alla sua maniera, schierando quel Napoli che aveva in mente e le assenze di volta in volta gli hanno impedito di fare. Fischio d'inizio alle ore 18 allo stadio ‘Maradona' affidato all'arbitro Doveri, coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Preti, dal quarto uomo Calvarese, e da Valeri al Var (Avar Bindoni). Poi conterà solo il campo.

Napoli offensivo, la probabile formazione contro la Juve

Napoli in campo con il modulo 4-2-3-1. È quanto emerge nelle ultime news che arrivano scelte di Gattuso. In cima all'attacco torna Osimnhen che avrà alle spalle il tridente composto da Politano, Insigne e Lozano. Centrocampo a due poggiato su Bakayoko e Zielinski. Uomini contati in difesa per l'emergenza assenze (non ci sono Koulibaly, Manolas, Hysaj).

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Zielinski; Politano, L. Insigne, Lozano; Osimhen. Allenatore: Gattuso. A disposizione: Meret, Ghoulam, Zadadka, Costanzo, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Petagna, Cioffi.

La probabile formazione della Juve nella sfida al Maradona

La Juve ha perso per l'ultima volta in campionato il 17 gennaio scorso (contro l'Inter). Da allora ha raccolto 6 vittorie e un pareggio tra Serie A e Coppe mettendo a segno 14 gol (uno solo quello incassato). Quanto alle scelte di formazione di Pirlo, Morata sembra favorito su Kulusevski per giocare al fianco di Cristiano Ronaldo.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Bernardeschi, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. Allenatore: Pirlo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Demiral, Bonucci, Di Pardo, Frabotta, Alex Sandro, Fagioli, Peeters, McKennie, Kulusevski.