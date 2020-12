Quello che sta per terminare rimarrà un anno indimenticabile per Andrea Pirlo. Soprattutto il mese di agosto, che ha segnato la sua giovane carriera da allenatore con il passaggio (in pochi giorni) da possibile guida della formazione Under 23 bianconera a successore di Maurizio Sarri. Chiudere al meglio il 2020, con una bella vittoria contro la Fiorentina, e confermare quanto di buono si è visto nella trasferta di Parma rimane dunque importante per il 41enne bresciano.

Sulla sponda opposta, Cesare Prandelli vuole invece brindare alla prima vittoria da quando è tornato in riva all'Arno. Contro l'amico Pirlo, che ha avuto anche l'occasione di allenare, il tecnico viola deve invertire in fretta il trend negativo (2 sconfitte e 3 pareggi nelle ultime cinque partite) e allontanarsi il prima possibile dalla zona rossa della classifica.

Le scelte dei due allenatori

Rispetto alla vittoria di pochi giorni fa, ottenuta allo stadio ‘Tardini' contro il Parma, Andrea Pirlo farà tornare tra i pali Szczesny e lancerà dal primo minuto il grande ex della partita: Federico Chiesa. Con i viola la Juventus dovrebbe giocare ancora con il 4-4-2 e con Cristiano Ronaldo e Morata di punta. In mezzo al campo tiene banco invece il ballottaggio tra Rabiot e Ramsey, con Bentancur e McKennie sicuri di una maglia.

Tra i gigliati il dubbio più grande rimane sulla mediana, dove Bonaventura e Pulgar si contendono un posto nel centrocampo a cinque che metterà in campo Prandelli. Davanti a Dragowski, giocheranno Milenkovic, Pezzella e uno tra Caceres e Igor. Dietro a Vlahovic ci sarà Ribery, mentre alle sue spalle ci sarà spazio per chi uscirà vincitore dal ballottaggio che vede protagonisti Callejon, Lirola e Venuti.

Le probabili formazioni di Juventus-Fiorentina

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All.: Pirlo.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Pulgar, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. All.: Prandelli.