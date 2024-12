video suggerito

Prima la testata, poi lo schiaffo: rissa shock tra gli allenatori di Saragozza e Racing Ferrol Il tecnico ospite Cristóbal Parralo ha colpito con una testata quello di casa David Navarro in un vero e proprio parapiglia. Alla fine ad essere espulsi sono stati entrambi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Epilogo davvero pessimo per la partita tra la Real Saragozza e il Racing de Ferrol. Le storie tese tra i due allenatori si sono trasformate in un vero e proprio scontro fisico. Il tecnico ospite Cristóbal Parralo ha colpito con una testata quello di casa David Navarro in un vero e proprio parapiglia. Alla fine ad essere espulsi sono stati entrambi.

Finale shock per Saragozza-Racing de Ferrol, rissa tra gli allenatori

La posta in palio era molto alta in questo scontro salvezza, vinto dai padroni di casa di misura. E Navarro, alla prima sulla panchina del Saragozza da erede di Víctor Fernández ha esordito con tre punti pesantissimi per fare un bel salto in avanti. Le cose hanno preso una brutta piega nel finale, quando gli ospiti sono anche rimasti in 10 per il rosso a Correa. Tra le panchine si è acceso un confronto durissimo con i due allenatori protagonisti.

Cosa è successo tra Parralo e Navarro in panchina

Quello del Racing de Ferrol dopo essersi minacciosamente avvicinato all'avversario gli ha rifilato una brutta testata in pieno volto. Immediatamente sono intervenuti i componenti dei due staff ad allontanarli, anche se a giudicare dal referto dell'arbitro, le cose sono andate addirittura oltre. Secondo il verbale dell'arbitro, come riportato da Marca, entrambi i mister sono stati espulsi: Parralo per la testata e Navarro più tardi per aver colpito con la mano in faccia il mister avversario.

Intervenuto in conferenza Parralo ha dichiarato: "Ho sensazioni che non provavo da molti anni. Preferisco non parlare di quello che è successo. Non è un buon esempio per il calcio. Ciò che è stato è stato, tutto terribile. Non sono orgoglioso di essere stato espulso e di essere entrato in qualsiasi situazione, ma siamo persone, abbiamo sangue nelle vene e molte volte ci sono cose che non sono giustificabili. La mia carriera parla per me".

Anche David Navarro non è entrato nello specifico: "Sono integro. Quello che succede in campo resta in campo e basta. La notizia che va raccontata è che la squadra ha vinto con la porta inviolata. Il calcio è una lo sport che muove le passioni, ecco perché è quello che è."