Presidente licenzia allenatore e tutti i calciatori in un giorno: l’incredibile storia dello Sloboda

A cura di Fabrizio Rinelli

Il presidente dello Sloboda Tuzla, squadra che milita nella prima divisione del campionato della Bosnia-Erzegovina, ha completamente stravolto il progetto sportivo del club licenziando tutti i giocatori che compongono la rosa compreso l'allenatore in un giorno solo. Azmir Husic, patron della compagine bosniaca, ha preso questa decisione a seguito dei gravi problemi finanziari che sta attraversando il club. La squadra poi fino a questo momento ha conquistato solo 2 punti in 17 partite. Un bottino misero che vede lo Sloboda fermo all'ultimo posto a -12 punti dal terzultimo posto salvezza occupato attualmente dall'Igman.

Necessario dunque, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per la sopravvivenza economica del club, fare qualcosa. Un atto di coraggio per qualcuno anche per lo stesso presidente Husic che ha dichiarato: "Sono convinto che potremo formare una squadra migliore di quella che ha appena raccolto due punti finora – ha spiegato nel corso di una dichiarazione affidata agli account social del club -. Questo vale anche se reclutiamo solo giocatori della zona di Tuzla o del campionato bosniaco". Insomma, l'intenzione non è quella di pensare già al prossimo campionato di seconda divisione, ma di lottare comunque per la salvezza con una squadra tutta da rifare a campionato in corso.

Mancano 16 partite alla fine, e nonostante i problemi finanziari che hanno visto i conti bancari del club bloccati, lo Sloboda Tuzla pescherà dal mercato degli svincolati i giocatori necessari per centrare quella che sarebbe a tutti gli effetti un'impresa epica, vista solo in rarissimi casi nei campionati di calcio. "Penso che abbiamo bisogno di dare un volto nuovo alla squadra – ha spiegato ancora -. Sarà difficile creare una nuova rosa, ma è fattibile". Il patron di fatto sembra avere le idee chiare anche se non nasconde la sua delusione per questa decisione.

Il prossimo incontro lo Sloboda lo giocherà proprio contro Igman in casa

"È stato uno dei giorni più difficili della mia vita, perché ho dovuto dire ai giocatori che non facevano più parte del club – ha confermato il presidente -. Finora sette giocatori hanno firmato accordi di risoluzione e mi aspetto che anche gli altri lo facciano nei prossimi giorni". Lo Sloboda, che ha perso 1-0 l'ultima partita, giocherà il prossimo incontro proprio contro Igman che attualmente occupa il terzultimo posto. Un'ultima spiaggia per vincere lo scontro diretto e tentare da lì la grande scalata tra sogno e realtà.