Presidente del Livorno aggredito dai tifosi avversari in tribuna: "Accerchiato e preso a calci" Il presidente del Livorno, Joel Esciu, aggredito dai tifosi della Fulgens Foligno in tribuna: "Quello che è accaduto è un episodio increscioso. Il nostro presidente è stato preso a calci da alcuni sostenitori presenti".

A cura di Vito Lamorte

Un brutto episodio si è verificato nel corso della gara tra Fulgens Foligno-Livorno, valevole per la 16^ giornata del campionato di serie D girone E, e ha visto protagonista il presidente del club toscano Joel Esciu che è stato aggredito sugli spalti umbri da quattro-cinque tifosi della squadra di casa.

A raccontare l'episodio è stato dal Maurizio Laudicino, direttore marketing della squadra amaranto, che era stato allontanato dagli addetti alla sicurezza e ha assistito al momento in cui il presidente è stato accerchiato da un gruppo si tifosi di casa. Al momento dell’aggressione il numero uno del Livorno era rimasto da solo e ha subito questa aggressione: Esciu è in buone condizioni di salute e non sporgerà denuncia alle autorità.

Presidente del Livorno aggredito dai tifosi avversari in tribuna

Il direttore marketing del Livorno, Maurizio Laudicino, ha spiegato a Radio Bruno quanto accaduto in tribuna a Foligno a lui e al presidente Joel Esciu: in quei concitati momenti il dirigente era essere allontanato dagli addetti alla sicurezza dell’impianto sportivo e così Esciu era rimasto da solo accerchiato dai supporter della Fulgens.

Queste le sue parole: "Quello che è accaduto è un episodio increscioso. Il nostro presidente è stato preso a calci da alcuni sostenitori presenti. È un qualcosa che finora non era mai successo in tutti gli stadi nei quali eravamo andati e speriamo che non capiti nuovamente".

Il Livorno è primo in classifica e punta alla promozione in C

Il Livorno guida la classifica del girone E di Serie D e punta alla promozione in C dopo il fallimento che lo ha portato nei dilettanti. Quello di Foligno è il secondo pareggio di fila per gli amaranto: in terra umbra la squadra di Paolo Indiani ha pareggiato per 2-2 grazie alla perfetta punizione al minuto 84 di Federico Dionisi, che ha evitato la sconfitta e allungato la striscia positiva dell'Unione.