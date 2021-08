Premio Uefa a Kjaer e ai medici danesi, gli angeli di Eriksen: “Mi avete salvato la vita” L’UEFA President’s Award sarà assegnato a Kjaer, capitano della Danimarca, e allo staff medico della rappresentativa per aver salvato la vita a Christian Eriksen dopo l’arresto cardiaco che ha rischiato di costargli la vita in campo nel match contro l’Islanda. E il centrocampista dell’Inter ne ha approfittato per ringraziare ancora una volta tutti pubblicamente.

A cura di Marco Beltrami

Simon Kjaer e il team medico della Danimarca riceveranno un premio speciale da parte dell'Uefa. Il massimo organo calcistico continentale infatti ha annunciato che l'UEFA President's Award sarà consegnato al difensore e agli addetti ai lavori danesi per aver salvato la vita a Christian Eriksen in occasione del match contro l'Islanda degli ultimi Europei quando il suo cuore si fermò. Il numero uno dell'UEFA Ceferin ha parlato di trofeo che "trascende il calcio". E anche lo stesso Eriksen ha voluto ringraziare quelli che sono stati a tutti gli effetti i suoi angeli

Il Premio del Presidente UEFA, ovvero il riconoscimento che viene assegnato a chi si rende protagonista di risultati straordinari, con un mix di eccellenza professionale e qualità umane esemplari sarà dunque consegnato al capitano della nazionale danese Eriksen e allo staff medico della rappresentativa. Saranno loro dunque a raccogliere l'eredità di Didier Drogba che ha vinto il premio nel 2020, premio che in passato è finito anche nella bacheca di 3 italiani ovvero Gianni Rivera, Paolo Maldini e Francesco Totti.

Se Kjaer ha garantito il primo soccorso a Eriksen, colpito da un arresto cardiaco in campo, i medici danesi hanno completato l'opera salvandogli di fatto la vita. Eriksen ha manifestato così tutta la sua gratitudine: "Vorrei ringraziare i medici che mi hanno aiutato a Parken il 12 giugno. Avete fatto un lavoro fantastico e mi avete salvato la vita. Un enorme grazie anche al mio amico e capitano Simon e ai compagni della nazionale per il vostro sostegno, sia il 12 giugno che dopo. Grazie a tutti i tifosi che hanno mandato messaggi a me e alla mia famiglia. Significano molto e ci hanno dato forza e sostegno. Grazie"

Coraggio, prontezza e gioco di squadra che meritano un riconoscimento speciale da parte dell'UEFA. Il presidente dell'UEFA Alekander Ceferin nella nota ufficiale ha corredo dell'annuncio ha spiegato: "Quest'anno, il Premio del Presidente trascende il calcio. Serve come un importante ed eterno promemoria di quanto sia preziosa la vita e mette tutto nelle nostre vite nella prospettiva più chiara".

Il numero uno del calcio europeo ha poi proseguito: "Ho la massima ammirazione per i medici e il personale medico per la loro eccezionale reazione e calma, attributi che sono stati cruciali nella rianimazione di Christian. Resto grato per le qualità di leadership esemplari e l'immenso coraggio che il capitano della Danimarca, Simon Kjaer, ha mostrato in questa situazione molto critica. Vorrei anche inviare i miei migliori auguri a Christian Eriksen e alla sua famiglia mentre continua la sua guarigione."