Potenza-Latina oggi in finale di Coppa Italia Serie C, dove vederla in TV e streaming: le formazioni

Potenza-Latina è la partita d’andata della finale di Coppa Italia Serie C: si gioca oggi, mercoledì 18 marzo 2026, allo stadio Alfredo Viviani con fischio d’inizio alle ore 20.30. Diretta TV in chiaro su RaiSport e su Sky.

Potenza e Latina si affrontano per la partita d'andata della finale di Coppa Italia Serie C: si gioca oggi, mercoledì 18 marzo 2026, allo stadio Alfredo Viviani di Potenza con fischio d’inizio alle ore 20.30 e diretta TV in chiaro su RaiSport e su Sky.

In Coppa Italia il cammino del Potenza è stato solido: vittoria di misura contro la Cavese all’esordio, poi qualificazione ai rigori con il Monopoli e prestazioni convincenti contro Audace Cerignola (4-2) e Crotone (3-1). In semifinale, doppio confronto equilibrato con la Ternana: successo esterno per 1-0 all’andata e sconfitta con lo stesso punteggio al ritorno, prima del passaggio del turno conquistato ai rigori.

Percorso più sofferto per il Latina, che ha iniziato con l’1-0 sul Gubbio per poi superare Perugia e Arezzo ai calci di rigore. Ai quarti è arrivata un’altra vittoria di misura contro la Pro Vercelli, mentre in semifinale la squadra di Gennaro Volpe ha eliminato il Renate: 1-1 all’andata e 2-1 al ritorno grazie ai gol di Dutu e Parigi. Il match di ritorno si giocherà allo stadio Domenico Francioni di Latina il primo aprile 2026 alle ore 20:30.

Dirigerà la partita Simone Gauzolino della sezione di Torino, coadiuvato dagli assistenti Federico Linari di Firenze, Michele Decorato di Cosenza e dal Quarto ufficiale Francesco Burlando di Genova.

Potenza-Latina, dove vederla in TV e in streaming: l'orario della partita

La partita d'andata della finale di Coppa Italia tra Potenza e Latina, con fischio d'inizio alle ore 20:30, sarà trasmessa in chiaro e gratis su RaiSport e per gli abbonati su Sky Sport canale 251.

In streaming il match si potrà vedere sulla piattaforma gratuitamente su RaiPlay e sull'app Sky Go o su NOW, per gli abbonati.

Finale Coppa Italia Serie C, le probabili formazioni di Potenza-Latina

Potenza (4-3-3): Cucchietti; Kirwan, Riggio, Camigliano, Balzano; Siatounis, Felippe, Castorani; Schimmenti, Murano, D'Auria. Allenatore: De Giorgio.

Latina (3-5-2): Mastrantonio; Pace, Parodi, Marenco; Vona, De Ciancio, Pellitteri, Lipani, Tomaselli; Cioffi, Parigi. Allenatore: Volpe.