Post virali con le istruzioni per insultare Vinicius senza farsi riconoscere: arrestati 4 tifosi dell’Atletico

A cura di Michele Mazzeo

La polizia spagnola ha arrestato quattro uomini accusati di aver coordinato una campagna di odio online al fine di rivolgere insulti razzisti contro l'attaccante del Real Madrid, favoritissimo per la vittoria del Pallone d'Oro 2024, Vinícius Júnior nel derby con l'Atletico. Le forze dell'ordine hanno fatto sapere che i quattro presunti ultrà dei Colchoneros, tutti ventenni, sono stati arrestati con l'accusa di incitamento all'odio nell'ambito di un'indagine sui post sui social media circolati prima che l'Atletico Madrid affrontasse il Real Madrid nel match dello scorso 29 settembre andato in scena allo Stadio Wanda Metropolitano e terminato sul risultato di 1-1 dopo una lunga sospensione a causa di cori razzisti e lanci di oggetti in campo contro il portiere dei blancos Thibaut Courtois, dalla curva dei padroni di casa.

Nello specifico, questi post, che nel complesso hanno avuto più di 1,5 miliardi di visualizzazioni, invitavano i tifosi della formazione allenata dal Cholo Simeone ad assistere alla partita indossando delle maschere di modo da poter insultare Vinícius senza correre il rischio di essere identificati."Usando i social media, hanno invitato i tifosi a presentarsi allo stadio per lanciare insulti con connotazioni razziste", si legge infatti nella nota diffusa dalla polizia spagnola riguardo all'arresto dei quattro uomini, specificando poi che tale campagna online è diventata talmente virale da far scattare "un significativo allarme sociale".

La LaLiga, che proprio prima del derby di Madrid aveva denunciato pubblicamente i messaggi di odio e discriminazione nei confronti di Vinicus sui social chiedendo, ha accolto con favore la notizia degli arresti: "Ora tutti sanno che questi atti non restano impuniti e hanno le loro conseguenze", ha affermato la principale lega calcistica spagnola impegnandosi a proseguire la sua battaglia contro l'odio e il razzismo nel calcio.

Non è la prima volta che dei tifosi vengono arrestati per crimini d'odio contro Vinicius. Lo scorso giugno, infatti, tre tifosi del Valencia sono stati condannati a otto mesi di carcere per abusi razzisti nei confronti del calciatore brasiliano del Real Madrid. E, questi ultimi quattro tifosi dell'Atletico Madrid potrebbero non essere gli ultimi, dato che la polizia ha fatto sapere che in merito a quest'ultimo episodio potrebbero essere effettuati ulteriori arresti poiché le indagini sono ancora in corso.