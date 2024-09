Sospeso il derby Atletico-Real Madrid: i tifosi lanciano di tutto a Courtois, Simeone cerca di placarli

video suggerito

Il derby di Madrid tra Atletico e Real è stato interrotto per una ventina di minuti nel secondo tempo a causa del comportamento di dozzine di tifosi dei Colchoneros. Dopo il gol dell'1-0 di Eder Militao i tifosi della squadra di casa la prendono male e lanciano oggetti in campo, pure accendini, e colpiscono il portiere del Real Courtois. L'arbitro ha subito interrotto l'incontro, con i calciatori che sono tornati negli spogliatoi mentre Simeone ha provato a placare gli animi dei tifosi più accesi. L'incontro ha rischiato di essere sospeso definitivamente, ma dopo un leggero stop è ripreso.

Gol del Real, Courtois esulta e i tifosi gli lanciano di tutto

Classico derby di Madrid, teso, tesissimo, caldo e con tanta durezza. 0-0 nel primo tempo e partita che si sblocca quando svetta Eder Militao ed insacca, 1-0 per i blancos. Courtois esulta, forse provoca i tifosi dell'Atletico (lui che è un ex) e succede di tutto. Perché al portiere belga lanciano qualunque cosa: dagli accendini ai seggiolini fino a una busta che conteneva qualcosa di maleodorante. Il clima diventa focoso. L'arbitro Busquets Ferrer decide di stoppare l'incontro, tutti negli spogliatoi. Simeone resta in campo, con Koke e Gimenez. Tutti e tre cercano di calmare i tifosi più calmi dell'Atletico. E ci riescono.

L'Atletico Madrid pareggia al 96′ con un gol di Correa

L'incontro è rimasto è fermo per oltre venti minuti. Poi con gli animi dei tifosi più calmi si è ripreso a giocare, dopo un breve riscaldamento le squadre hanno ripreso la via del campo e l'incontro è ripreso. E Courtois è rimasto protagonista, stavolta in positivo per il Real Madrid perché è stato un baluardo insuperabile, ma fino al 96′ quando Correa ha trovato il gol del pari. Poi è stato espulso per un fallaccio Llorente.