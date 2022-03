Diretta Portogallo-Macedonia dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della finale di playoff Mondiali Portogallo-Macedonia del Nord è la finale playoff che decide la squadra qualificata ai Mondiali 2022. I portoghesi dopo la vittoria sulla Turchia sfideranno i giustizieri dell’Italia. Ecco tutte le info sul match in programma oggi alle 20:45.

Il Portogallo affronta la Macedonia del Nord nella finale dei playoff di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. La squadra vincente del percorso C accederà direttamente alla fase finale del torneo iridato, mentre per la sconfitta non ci sarà nulla da fare. Il Portogallo dopo la vittoria sulla Turchia potrà sfruttare nuovamente il fattore campo con il match che si giocherà oggi martedì 29 marzo alle ore 20:45 all'Estadio do Dragao di Oporto. La partita non sarà trasmessa da nessuna emittente italiana quindi non ci sarà possibilità di seguirla in diretta TV o in diretta streaming. La Macedonia del Nord sogna un'altra impresa dopo quella clamorosa contro l'Italia, costata agli azzurri la mancata qualificazione ai Mondiali per la seconda volta consecutiva.

Le probabili formazioni di Portogallo e Macedonia: Santos per il suo Portogallo ritrova Cancelo, squalificato con la Turchia ma deve fare i conti ancora con assenze pesanti in difesa. Ci sarà invece ovviamente capitan Cristiano Ronaldo nel 4-3-3 super offensivo, con Otavio e Jota in avanti. Una squadra a trazione anteriore come confermato dalla presenza in mediana di Bruno Fernandes e Bernardo Silva. Nella Macedonia si rivede Elmas, con attacco affidato al tandem Ristovski-Trajkovski, quest'ultimo giustiziere della Nazionale.

Dove vedere Portogallo-Macedonia in diretta TV e streaming

Dove vedere Portogallo-Macedonia in TV? L'ultimo atto dei playoff decisivo per la qualificazione ai Mondiali non sarà trasmessa in televisione in Italia, visto che nessuna emittente ha acquistato i diritti del match né per la diretta in chiaro, né per quella per eventuali servizi a pagamento. Portogallo-Macedonia dunque non sarà visibile né su Rai, né su Mediaset, né su Sky e né su DAZN. Solo le Tv di Stato di entrambi i Paesi trasmetteranno il match. Stesso discorso anche per lo streaming. Si era parlato di una possibile diretta sul Canale 20 che invece trasmetterà due amichevoli: Danimarca-Serbia alle 18, e Olanda-Germania in differita alle 22:45.

A che ora si gioca Portogallo-Macedonia

La sfida tra il Portogallo e la Macedonia si giocherà all'Estádio do Dragão di Oporto. L'impianto ha già ospitato il match vinto dai lusitani contro la Turchia nel turno preliminare dei playoff Mondiali. Fischio d'inizio in orario alle ore 20:45 di oggi martedì 29 marzo.

Le probabili formazioni di Portogallo-Macedonia per la finale dei playoff Mondiali

Il Portogallo recupera Cancelo reduce dalla squalifica, ma deve ancora fare i conti con l'assenza in difesa di Ruben Dias e Pepe. Tra i pali conferma per Diogo Costa preferito al romanista Rui Patricio. Squadra a trazione anteriore con Ronaldo che in avanti sarà assistito da Jota e Otavio, con Fernandes e Silva in mediana. Confermato il 4-4-2 anti-Italia della Macedonia, con spazio in avanti per Ristovski e Trajkovski. Torna il napoletano Elmas dopo la squalifica. Le probabili formazioni

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; João Cancelo, Danilo, Fonte, Guerreiro; Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otávio; Ronaldo, Jota. All. Santos

Macedonia del Nord (4-4-2): Dimitrievski; S. Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Churlinov, Ademi, Bardi, Elmas; M. Ristovski, Trajkovski. All. Milevski