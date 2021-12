Portiere espulso prima del calcio d’inizio per un gesto folle: il VAR ha visto tutto Si può essere espulsi con il VAR anche prima del fischio d’inizio. Lo sa bene ora anche il portiere Jean, autore di un brutto gesto verso i tifosi avversari.

A cura di Alessio Morra

Un episodio mai accaduto si è verificato pochi minuti prima del calcio d'inizio della partita valida per la Supercoppa del Paraguay tra l'Olimpia Asuncion e il Cerro Porteño. Prima del via il portiere del Cerro Jean è stato espulso prima che iniziasse il match. Espulso su indicazione del VAR, che ha visto con le telecamere un brutto gesto verso i tifosi della squadra avversaria.

Le sfide importanti in SudAmerica sono sempre molto sentite e gli animi prima della Supercoppa paraguaiana erano già molto caldi. Il portiere del Cerro Porteño, squadra che ha vinto 33 titoli nazionali, Jean quando entra in campo è già molto carico, anzi troppo carico e fa un brutto gesto mentre si posiziona nella propria area di rigore ai tifosi dell'Olimpia Asuncion, la Juventus del Paraguay, vincitrice di 45 campionati. Il brasiliano mima un gesto inequivocabile.

Quel gesto non può passare inosservato. Chi è al VAR riesce a vedere tutto. Perché era stata posizionata una telecamera all'interno della porta. Gli addetti al VAR segnalano il comportamento antisportivo del portiere al direttore di gara che non può far altro che espellerlo. Jean protesta tanto, ma non può continuare. La sua partita è finita.

Le proteste aumentano tanto quando si pensa che il Cerro Porteño debba giocare in dieci l'incontro, ma non essendo ancora iniziato il match il tecnico Francisco Arce, ex difensore, grande gloria del calcio del Paraguay, ha la possibilità di mandare in campo un altro portiere, scende in campo così il vice di Jean e cioè Munoz. Le squadre giocano quindi entrambe in undici. Chissà se il Cerro Porteño è stato condizionato da quell'episodio, ma fatto sta che l'Olimpia si è imposta nettamente con il punteggio di 3-1.