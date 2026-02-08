Polemiche per l’azione che porta al gol di Bisseck in Sassuolo-Inter: dubbi sulla posizione di Thuram

L'Inter ha vinto in maniera netta in casa del Sassuolo e si è portata a +8 sul Milan in classifica, in attesa che i rossoneri scendano in campo per il recupero contro il Como. La squadra di Cristian Chivu ha strapazzato i neroverdi con un netto 5-0 ma dopo il match non sono mancate le polemiche per l'azione che ha portato al calcio d'angolo prima del gol di Bisseck che ha aperto il match del Mapei Stadium.

Sotto la lente d'ingrandimento è la posizione di Marcus Thuram, che sembra partire leggermente davanti alla linea difensiva avversaria ma non c'è il 100% di certezza perché non vi è una camera in linea a mostrarlo. Inoltre, nonostante sia stato invocato da più parti, questo non è un episodio da SOAT e da VAR perché non è arrivato direttamente sull'azione del gol ma in quella precedente.

Una volta uscita la palla per il corner, diventa una nuova azione e non vale più quello che è successo precedentemente.

Polemiche per l'azione che porta al gol di Bisseck in Sassuolo-Inter

L'ex arbitro Luca Marelli ha spiegato così, dagli studi di DAZN, la decisione dell'arbitro Chiffi in merito a questa azione di Sassuolo-Inter: "In questo caso non c'è stato il fuorigioco semi-automatico (SAOT, ndr) perché non è un'azione da Var. Rimane il dubbio che potesse esserci il fuorigioco, io non riesco a dirlo perché non è la prospettiva migliore".

Lo stesso Marelli ha completato così la sua analisi: "Thuram sembra leggermente avanti rispetto ai difensori avversari, ma non abbiamo la certezza. Per capire se anche questo tipo di azioni, che poi portano a calci d'angolo, possano essere inserite in episodi da Var, bisognerà aspettare il 28 febbraio, data nella quale è fissata una riunione dell'IFAB. Se dovesse succedere, probabilmente sarà una regola che diventerebbe valida già dal prossimo Mondiale". Quest'estate, quindi, queste azioni potrebbero rientrare in quella casistica per la quale il Var avrebbe la possibilità di intervenire",