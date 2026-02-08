Calcio
L’Inter strapazza il Sassuolo: vince 5-0 e allunga su Milan e Napoli, gol anche di Lautaro e Thuram

L’Inter demolisce il Sassuolo, segna a raffica e allunga su Milan e Napoli. A segno Bisseck e Thuram nel primo tempo, Lautaro, Akanji e Luis Henrique nella ripresa. Espulso Matic.
A cura di Alessio Morra
Travolgente. Questa è la parola giusta per definire l'Inter, che ha spazzato via il Sassuolo, sconfitto per 5-0! Eppure i neroverdi non erano partiti nemmeno male. Due gol nel primo tempo. Tre nel secondo. Partita finita al 55′, quando dopo il poker di Akanji si è fatto espellere Matic. A segno anche Bisseck, Thuram e Lautaro, sempre più capocannoniere della Serie A. Luis Henrique firma l'ultimo gol all'89'. Il Milan torna a 8 punti, ma deve recuperare la partita con il Como, il Napoli a 9.

Gol di Bisseck e Thuram

La partita inizia e dopo nemmeno un minuto Koné ha una grande palla gol, Dimarco salva sulla linea. Il Sassuolo continua a spingere e fa paura con Laurienté, ma è troppo fragile e appena l'Inter affonda segna. Al 9′ Bisseck svetta sugli sviluppi di un corner ed è 1-0. Poi Dimarco colpisce una traversa, prima dell'assist magico per Thuram, che si sblocca dopo sette partite a secco. Raddoppio e partita indirizzata, prova a riaprirla il Sassuolo che segna con Thorstvedt, ma c'è un fuorigioco millimetrico che il VAR segnala. Annullato.

Bisseck e Thuram festeggiano dopo il gol dell’1–0 realizzato dal tedesco.
Lautaro fa 171, poi Akanji e Luis Henrique

Nella ripresa l'Inter torna in campo baldanzosa, il Sassuolo no. E al nono della ripresa il punteggio è raddoppiato. Da 2-0 a 4-0. Lautaro è lestissimo in area di rigore, ma Muric dormicchia, 3-0. Gol numero 171 con la maglia nerazzurra per il Toro di Bahia Blanca. Non passano nemmeno due minuti e c'è il poker, lo firma Akanji, che si sblocca a livello realizzativo, 4-0 e conseguente rosso per Matic che protesta troppo e viene ammonito due volte in pochi secondi. Sassuolo in 10. Grosso vuole evitare l'imbarcata e toglie Berardi e Laurienté. Praticamente non accade più nulla nell'ultima mezz'ora fino al gol del 5-0 di Luis Henrique all'89' sfrutta un altro errore di Muric e insacca con un tiro fantastico.

