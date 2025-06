video suggerito

Pogba torna a giocare dopo la squalifica per doping: è vicino l’accordo con il Monaco Pogba non gioca da quasi due anni ma nella prossima stagione potrebbe ripartire dal Monaco: fitti colloqui in corso con il club francese, vicino alla chiusura. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paul Pogba fa il conto alla rovescia per il ritorno in campo dopo la lunga squalifica per doping. Per lui si aprono le porte della Ligue 1 dove i contatti con il Monaco diventano molto più fitti: l'ex giocatore della Juventus continua ad allenarsi da solo in attesa di trovare la squadra giusta in cui rilanciarsi e il ritorno in Francia sembra la strada perfetta per rivederlo presto in campo. La sua ultima partita risale ormai a due anni fa e anche dopo la fine della squalifica non si è rimesso subito in gioco, attendendo la fine della stagione prima di muoversi concretamente.

Pogba pronto a ricominciare dal Monaco

Tutto è partito dalla Francia e lì ritornerà per riprendere il filo della sua carriera: Pogba è vicinissimo al Monaco, la prima squadra che lo accoglierà dopo la lunga sanzione per doping. Secondo Sky i colloqui sono in corso da alcune settimane e sarebbero arrivati ormai a un punto decisivo, con le parti che fanno trapelare ottimismo. Il centrocampista da tempo si allena da solo in vista della prossima stagione e spera di poter trovare un club con cui andare in ritiro e tornare poi in azione.

L‘ultima partita con la Juventus risale al 3 settembre 2023, 28 minuti in casa dell'Empoli che in questo momento rappresentano l'ultimo atto della sua storia. Poi è arrivata la squalifica per doping di quattro anni, ridotta a 18 mesi e terminata il 15 novembre 2024. Da allora Pogba non ha più giocato, ha risolto il suo contratto con i bianconeri e da diversi mesi è libero di accordarsi a parametro zero con qualsiasi squadra. Tanti club in giro per il mondo hanno pensato a lui, dagli Stati Uniti fino all'Arabia Saudita passando per l'Europa, ma fin qui non si è mai esposto. Ora è arrivato il Monaco, pronto a fargli firmare un contratto per permettergli di giocare ancora.