Pogba e quell’estremo tentativo di trattenere Dybala alla Juve: “Dovevi chiamarmi prima” Paul Pogba ha rivelato un aneddoto con Paulo Dybala subito dopo l’addio alla Juventus: “Gli ho detto che se restava giocavamo un altro po’ insieme, ma è felice a Roma”

A cura di Alessio Pediglieri

Paul Pogba si è già preso la Juventus e la scena bianconera. Sono bastati un pugno di giorni, un'amichevole e il solito entusiasmo che il centrocampista francese sa costruire attorno a sé. Non fosse per la carta d'identità si potrebbe pensare che non ci sia stata nessuna parentesi lontana da Torino e che il "Polpo" da sempre sia un giocatore bianconero. Invece, la sua lontananza ha avuto anche un effetto secondario sull'addio che ha riguardato Paulo Dybala: lo ha rivelato lo stesso giocatore tra il serio e il faceto a DAZN.

Dopotutto Paulo e Paul hanno già condiviso la stessa maglia e dunque non sarebbe stata una novità assoluta rivederli ancora una volta in bianconero. Era accaduto per poco, per un anno. il 2015/2016 l'ultimo del francese a Torino prima di ritornare a Manchester facendo la felicità delle casse juventine ma non la sua né quella dei tifosi bianconeri. Un anno insieme ma un'amicizia che è durata nel tempo, fino ai giorni d'oggi.

Il rapporto d'intesa tra Dybala e Pogba si è consumato anche quest'estate con i due che si sono ritrovati a condividere parte delle proprie vacanze in America ed è lì che sarebbe scattato l'aneddoto che il ‘Polpo' ha voluto raccontare ai microfoni. Infatti, Pogba ha rivelato che tra i tanti argomenti, uno è caduto sul calciomercato e il suo addio alla Juventus: "Ho parlato tanto con Paulo, gli ho chiesto perché non restava qui per giocare un altro po' insieme" ha raccontato a DAZN. "Cosa i ha risposto? Mi ha risposto che ormai era già andato via e che avrei dovuto chiamarlo prima… Ma noi scherziamo sempre".

Vero o no che fosse, Dybala e Pogba avranno modo comunque di ritrovarsi in campo durante la prossima stagione. L'argentino ha la sciato la Juventus ma non la Serie A: a ingaggiarlo è stata la Roma con un blitz decisivo di Tiago Pinto e il pressing duplice ai fianchi da parte di José Mourinho e Francesco Totti. Troppo per rifiutare la corte giallorossa, così è arrivata la decisione finale di giocare in Capitale: "L'ho sentito contento della scelta di andare alla Roma" ha concluso Pogba, "voglio che sia felice". Per quello ci penserà Josè Mourinho.