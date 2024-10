Pogba e quel contratto pesantissimo con la Juventus: perché non lo rivedremo più in bianconero

video suggerito

Paul Pogba potrà tornare a giocare a calcio il prossimo mese di marzo, perché la squalifica per doping è stata ridotta a 18 mesi. Il francese è ancora un calciatore della Juventus, che però non ha intenzione di tenerlo in rosa. Le parti stanno cercando di trovare un accordo.

A cura di Alessio Morra

La squalifica di Paul Pogba è stata ridotta e non di poco. Si è passati dai 4 anni ai 18 mesi di stop per il calciatore francese, che dopo essere stato trovato positivo in un controllo al termine di Udinese-Juventus dell'agosto 2023 aveva stoppato la sua attività calcistica. Ora Pogba è pronto a ripartire, potrà farlo nel mese di marzo (mese in cui compirà 32 anni). Ma il suo ritorno nel grande calcio non avverrà con la Juventus, nonostante un contratto valido fino al 2026.

Ridotta la squalifica di Pogba

La vicenda della positività di Pogba è nota. Il centrocampista era risultato positivo al testosterone dopo Udinese-Juve del 20 agosto 2023, le controanalisi avevano confermato tutto, anche se poi era venuta fuori la positività alla Dhea. La sanzione è stata durissima: 4 anni di stop. Una mazzata tremenda per un ragazzo nato nel 1993. Il calciatore è rimasto sotto contratto con la Juventus, a minimo di stipendio, ha ripreso ad allenarsi per conto suo e soprattutto ha presentato ricorso al Tas, il Tribunale arbitrale dello sport, che ha ufficializzato la riduzione a 18 mesi della squalifica di Pogba.

All'Afp un portavoce aveva detto: "Posso confermare la decisione: 18 mesi di sospensione con effetto dall'11 settembre 2023. Potrà tornare alle competizioni il prossimo marzo. La decisione è stata presa senza le motivazioni, che seguiranno in seguito".

Il centrocampista è pronto a tornare in campo

Poco dopo è arrivato il post di Paul Pogba che ha postato solo l'immagine di una clessidra e ha mostrato le scarpette su un campo di calcio, post che ha avuto una valanga di like e di commenti da parte di compagni di squadra di ieri e di oggi – da Vlahovic a Mbappé.

Si va verso l'addio alla Juventus

Pogba dunque ha rimesso le scarpette ed è pronto a tornare a calcare i campi di calcio, pronto per giocare. Ma con chi? Lui è sotto contratto con la Juventus fino al 2026. Ma la Juve non ha intenzione di rimetterlo in rosa a tutti gli effetti. Intanto perché c'è un nuovo progetto che è partito, con anche tantissimi centrocampisti. Ma in ballo ci sono anche tanti soldi, perché Pogba aveva firmato un contratto da 8 milioni netti a stagione, che non guadagna ora in quanto sotto squalifica.

Dunque che fare? Se non ci sarà un accordo tra le partite a inizio del nuovo anno Pogba tornerebbe ad allenarsi con la Juventus, per poi tornare a disposizione a marzo. La Juventus e Pogba stanno però cercando di trovare un accordo sulla rescissione, va trovata un'intesa sulla buonuscita. Con il contratto strappato il calciatore sarebbe pronto a migrare da un'altra parte, e per lui si parla di un'ipotesi MLS, negli Stati Uniti sono già finiti due campioni del mondo della Francia 2018: Lloris e Giroud.