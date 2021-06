Quella tra Francia e Germania è stata una delle partite più belle viste finora a EURO 2020. A Monaco di Baviera si sono affrontate due delle pretendenti alla vittoria finale e a vincere il match del gruppo F sono stati transalpini di Didier Deschamps per 1-0. La gara è stata aperta fino alla fine ma, oltre alle due reti annullate ai francesi per fuorigioco a Mbappé e Benzema, a destare più clamore è stato il morso di Antonio Rudiger sulla spalla di Paul Pogba poco prima dell'intervallo.

Il centrocampista francese è stato il migliore in campo all'Allianz Arena e nel primo tempo ha sciorinato giocate di grande eleganza mixate con tutta la sua forza fisica ma nel finale di prima frazione è accaduto un episodio alquanto controverso: in occasione di un fallo laterale il difensore tedesco lo ha abbracciato in maniera quasi tentacolare e poi lo avrebbe morso sulla spalla. Pogba si è lamentato nei confronti del giudice di linea per qualche secondo ma la situazione è passata subito in secondo piano con il rientro negli spogliatoi.

In merito al gesto si è soffermato lo stesso Antonio Rudiger che, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As, ha affermato: “Sicuramente non devo andare con la bocca aperta alle spalle di nessuno come successo ieri ma è stato un gesto sfortunato. Io e Pogba ci siamo parlati molto amichevolmente dopo il fischio finale e lui ha confermato a tutti che non si trattava di un morso come alcuni pensavano. Anche nel corso della gara l’arbitro mi ha detto che mi avrebbe sanzionato se l’avesse considerato come un gesto aggressivo”.

Nelle ore precedenti il difensore tedesco del Chelsea era finito sotto i riflettori per le sue dichiarazioni non esattamente sportive in vista della gara contro la Francia: "Dobbiamo giocare sporco. Possono essere favoriti finché vogliono, sta a noi dettare il nostro gioco". Nonostante l'accaduto, Pogba nelle ore successive ha affermato: “Mi ha morso. Ma non voglio che venga punito". La Uefa avrebbe deciso di non utilizzare la prova tv, quindi il difensore tedesco sarà regolarmente in campo sabato nella sfida contro il Portogallo.