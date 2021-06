Il Padova è la prima finalista dei play-off di Serie C 2020-2021. La squadra di Andrea Mandorlini ha battuto per 1-0 l'Avellino nella sfida di ritorno delle semifinali. La gara di andata si era conclusa sul risultato di 1-1 allo stadio Euganeo in virtù dei gol di Krasic e Maniero: tutti i discorsi sulla qualificazione alla finale erano stati rinviati al secondo round e oggi è arrivato il verdetto.

Al Partenio gara ruvidissima con tanta corsa e quantità per entrambe le squadre: nel primo tempo è arrivata la rete di Simone Della Latta, che ha sfruttato un calcio da fermo per battere Forte e ha messo in discesa la gara dei suoi. Le palle inattive per il club irpino sono state il punto debole nel confronto con la squadra di Mandorlini, che in entrambi i match ha sempre fatto paura ai Lupi e proprio in due situazioni del genere sono arrivati gol che hanno deciso la contesa.

All'inizio della ripresa gli animi si sono surriscaldati e in campo ci sono stati diversi momenti di tensione: si è giocato sempre meno e questo ha sicuramente avvantaggiato il Padova, che ha gestito bene il vantaggio. L'Avellino ha perso l'imbattibilità casalinga dopo tredici gare e la possibilità del salto di categoria, il Padova continua la sua corsa verso il sogno chiamato "Serie B. Questa sera si deciderà la seconda squadra che prenderà parte all'ultimo atto della post-season tra l'Alessandria e l'Albinoleffe: all'andata la squadra di Moreno Longo ha vinto in trasferta per 2-1.

La vigilia infuocata per il botta e risposta tra il tecnico del Padova, Andrea Mandorlini, e il dirigente dell'Avellino, Salvatore Di Somma: la bandiera del club irpino si era lamentato per le parole discriminatorie nei confronti del popolo avellinese nel corso della sfida d'andata mentre l'allenatore aveva risposto facendo riferimento al suo passato da calciatore e il "clima" in cui si gioca al Partenio. Non esattamente una vigilia tranquilla.