Playoff Serie C oggi in TV, dove vedere Pescara-Foggia e Cesena-Lecco in TV e streaming Pescara-Foggia e Cesena-Lecco in campo oggi per decidere chi saranno le finaliste dei playoff di Serie C 2022-2023: dove vederle in diretta TV e streaming le partite di ritorno le due squadre che si giocheranno l’ultimo posto per la Serie B.

A cura di Vito Lamorte

Si decidono le finaliste dei playoff della Serie C 2022-2023. Cesena, Foggia, Lecco e Pescara si giocano l'accesso all'ultimo atto della post-season che regalerà l'ultimo posto per il prossimo campionato di Serie B. Si gioca oggi, giovedì 8 giugno 2023, con fischio d'inizio alle ore 20.30 la gara di ritorno delle semifinali. Tutte le partite si potranno vedere in diretta TV e streaming con Eleven Sports, DAZN, Sky e OneFootball.

La sfida d'andata tra Foggia e Pescara ha visto il ritorno di Zeman allo Zaccheria e l'incontro si è concluso con uno scoppiettante 2-2: Satanelli subito in vantaggio con Petermann ma gli abruzzesi ribaltano la situazione con Rafia e Lescano ma Bjarkason ha rimesso tutto in equilibrio per gli uomini di Delio Rossi. Il ritorno all'Adriatico si prevede altissima tensione, soprattutto in seguito alle parole del boemo dopo il 90′.

La seconda semifinale tra Lecco e Cesena ha visto i romagnoli aggiudicarsi il primo match in trasferta con il risultato di 2-1: reti di Mercadante e Prestia per la squadra di Mimmo Toscano mentre per gli uomini di Luciano Foschi ha ridotto le distanze Luca Giudici. Il ritorno al Manuzzi vede i bianconeri favoriti ma i Blucelesti hanno già dimostrato di essere squadra da trasferta nel turno precedente col Pordenone. Tutto è ancora da scrivere in entrambi i match.

Playoff Serie C, le partite di oggi: gli orari

Queste sono la partite di ritorno delle semifinali dei playoff di Serie C in programma oggi, giovedì 8 giugno, con fischio d'inizio alle ore 20:30.

Pescara-Foggia

Cesena-Lecco

Dove vedere le partite dei playoff di Serie C in TV e in streaming

Le gare dei play-off di Serie C si potranno seguire in diretta TV con Eleven Sports, visibile su tutte le smart tv compatibili con l'apposita app; e si potranno vedere anche su DAZN, grazie all’accordo siglato con Eleven dove si possono vedere tutte le partite del campionato, playoff e playout, Coppa Italia e Supercoppa. C'è la possibilità OneFootball, che trasmetterà le sfide in pay-per-view e si può vedere scaricando sulla propria smart tv l’applicazione.

Tutte le sfide si potranno seguire in diretta streaming, su dispositivi mobile (pc, tablet e smartphone); sempre su Eleven Sports, DAZN e OneFootball.

La partita tra Pescara e Foggia si potrà seguire in diretta TV in chiaro su RaiSport (canale 58 del digitale terrestre) e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Come al solito anche Sky trasmetterà le partite delle semifinali dei playoff: Pescara-Foggia su Sky Sport (canale 255), Cesena-Lecco su Sky Sport (canale 256). Gli abbonati potranno vedere tutte le sfide anche in streaming con Sky-Go e NOW.