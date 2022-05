Playoff Serie C oggi in TV, dove vedere le partite: Avellino-Foggia sulla Rai, Pro Vercelli-Juventus U23 su Sky Con il secondo turno dei playoff gironi di Serie C cominciano a farsi largo tutte le squadre con le carte in regola per essere promosse in Serie B. Oggi sono previste diverse partite cruciali.

A cura di Enrico Scoccimarro

Oggi prende il via il secondo turno dei playoff gironi di Serie C. Dalle iniziali 28 squadre entrate nel torneo, qualificandosi direttamente con i propri piazzamenti nella regular season, i primi risultati ne hanno già escluso nove. Al turno successivo nel girone A è passata la Pro Patria, che affronterà la Triestina, la Pro Vercelli grazie a uno 0-0 contro la Pergolettese e la Juventus U23, pareggiando con il Piacenza. Olbia, Gubbio e Pescara invece sono uscite vincenti dal primo turno del girone B, eliminando rispettivamente Ancona, Lucchese e Carrarese: l'Olbia oggi affronterà la Virtus Entella.

Nel gruppo C è passato invece il Foggia di Zeman, vincendo 2-0 contro la Turris ed oggi in campo contro l'Avellino, il Monopoli pareggiando col Picerno e infine Virtus Francavilla, sempre grazie a un pareggio, contro il Monterosi Tuscia.

La strada è tuttavia ancora molto lunga e tortuosa e servirà molta resistenza per le squadre citate che andranno a sfidare le teste di serie nel finale del torneo. Scopriamo ora gli orari dei prossimi incontri previsti dai playoff e dove vederli in TV.

Secondo turno Playoff Serie C, gli orari e dove vedere le partite in TV e streaming

Il secondo turno dei playoff gironi di Serie C si giocherà interamente in contemporanea oggi mercoledì 4 maggio 2022 alle ore 20.30. Tutte le partite potranno essere seguite in live streaming sulla piattaforma online Elevensport. In particolare ci sono però tre eventi che saranno trasmessi anche da Sky Sport e uno invece in chiaro su Rai Sport. Per questi eventi saranno visibili live anche dalle piattaforme streaming Sky Go e Rai Play.

Girone A

Pro Vercelli – Juventus Under 23, mercoledì' 4 maggio ore 20.30, Sky Sport e Elevensport

Triestina – Pro Patria, mercoledì' 4 maggio ore 20.30, Elevensport

Girone B

Virtus Entella – Olbia, mercoledì' 4 maggio ore 20.30, Elevensport

Pescara – Gubbio, mercoledì' 4 maggio ore 20.30, Sky Sport e Elevensport

Girone C

Avellino – Foggia, mercoledì', 4 maggio ore 20.30, Rai Play e Elevensport

Monopoli – Virtus Francavilla, mercoledì' 4 maggio ore 20.30, Sky Sport e Elevensport

Pro Vercelli-Juve U23 in diretta TV su Sky oggi mercoledì 4 maggio

La Pro Vercelli affronterà in casa i ragazzi dell'Under 23 juventina, in una sfida tutta piemontese. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport al canale 251, oltre che su Elevensport. Al Silvio Piola è quindi attesa la seconda squadra della Juventus allenata da Lamberto Zauli, dopo aver superato il primo turno dei playoff grazia al decisivo 0-0 casalingo contro il Piacenza. La Juventus U23 si è così regalata la possibilità di continuare il proprio difficile sogno verso la Serie B. La Pro Vercelli si è classificata appena un punto più sopra dei bianconeri e perciò avrà il vantaggio di giocare in casa, ma la gara sarà molto equilibrata.

Avellino-Foggia oggi 4 maggio in chiaro su Rai Sport

La sfida tra Avellino e Foggia è probabilmente la più tesa e attraente dei prossimi turni dei playoff. Gli uomini di Zeman sono motivati ad ottenere la vittoria, unico risultato con cui possono ancora sognare la serie B. Lo attenderà però i lupi dell'Avellino, super affamati del calcio che conta e che hanno chiuso quarti in campionato. Sarà possibile assistere alla partita in chiaro su Rai Sport, canale 57 del digitale terrestre, e su Rai Play, in streaming gratuito.