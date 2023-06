Playoff Serie C oggi in TV, dove vedere Foggia-Pescara e Lecco-Cesena in TV e streaming Foggia-Pescara e Lecco-Cesena sono le due semifinali dei playoff di Serie C 2022-2023: il programma completo, dove vederle in diretta TV e streaming le partite d’andata dei due confronti.

A cura di Vito Lamorte

L’esultanza del Foggia dopo il gol qualificazione di Beretta in casa del Crotone.

Si parte con la Final Four dei playoff della Serie C 2022-2023. Le quattro squadre che si giocheranno l'ultimo posto per la promozione in Serie B scenderanno in campo oggi, domenica 4 giugno 2023, con fischio d'inizio alle ore 20.30 per la gara d'andata delle semifinali. Tutte le gare si potranno vedere in diretta TV e streaming con Eleven Sports, DAZN, Sky e OneFootball.

Le squadre rimaste sono Foggia, Pescara, Lecco e Cesena. I Satanelli sono riusciti ad eliminare il Crotone con un pareggio in rimonta da 2-0 a 2-2 allo Scida dopo la vittoria dell'andata (1-0): decisive le reti di Frigerio e Beretta nel secondo tempo. Il Pescara ha vinto anche in casa della Virtus Entella per 3-2 dopo il successo del primo match: allo stadio comunale di Chiavari decidono la doppietta di Cuppone e il gol di Delle Monache. Questi risultati metteranno di fronte Zeman ai rossoneri di Delio Rossi.

Straordinaria rimonta del Lecco in casa del Pordenone dopo la sconfitta casalinga dell'andata: Zammarini aveva rimesso tutti in equilibrio per i Ramarri dopo il gol iniziale di Dubickas ma nel finale sono arrivati i gol di Bunino e Ardizzone che hanno dato il pass alla squadra di Luciano Foschi. Cesena e Vicenza chiudono sullo 0-0 anche la gara di ritorno e per il miglior piazzamento nella Regular Season ad andare avanti sono i romagnoli. La seconda semifinale verrà disputata da Lecco e Cesena.

Playoff Serie C, le partite di oggi: gli orari

Queste sono la partite di andata delle semifinali dei playoff di Serie C in programma oggi, domenica 4 giugno, con fischio d'inizio alle ore 20:30. La gara di ritorno si giocherà giovedì 8 giugno.

Foggia-Pescara

Lecco-Cesena

Dove vedere le partite dei playoff di Serie C in TV e in streaming

Le gare dei play-off di Serie C si potranno seguire in diretta TV con Eleven Sports, visibile su tutte le smart tv compatibili con l'apposita app; e si potranno vedere anche su DAZN, grazie all’accordo siglato con Eleven dove si possono vedere tutte le partite del campionato, playoff e playout, Coppa Italia e Supercoppa. C'è la possibilità OneFootball, che trasmetterà le sfide in pay-per-view e si può vedere scaricando sulla propria smart tv l’applicazione.

Tutte le sfide si potranno seguire in diretta streaming, su dispositivi mobile (pc, tablet e smartphone); sempre su Eleven Sports, DAZN e OneFootball.

La partita tra Lecco e Cesena si potrà seguire in diretta TV in chiaro su RaiSport (canale 58 del digitale terrestre) e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Come al solito anche Sky trasmetterà le partite delle semifinali dei playoff: Foggia-Pescara su Sky Sport (canale 255), Lecco-Cesena su Sky Sport (canale 256). Gli abbonati potranno vedere tutte le sfide anche in streaming con Sky-Go e NOW.