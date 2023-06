Playoff Serie C, dove vedere la finale Foggia-Lecco in TV e streaming Foggia-Lecco è la finale d’andata dei playoff di Serie C 2022-2023: si gioca allo stadio Zaccheria oggi, martedì 13 giugno 2023, con fischio d’inizio alle ore 21.30. La partita si potrà vedere in diretta TV in chiaro su RaiDue e a pagamento su Sky e DAZN.

A cura di Vito Lamorte

Foggia e Lecco si sfidano per la finale d'andata dei playoff di Serie C 2022-2023. Le due sfavorite delle semifinali si sono guadagnate il pass per giocarsi le loro chance per l'ultimo posto nel prossimo campionato di Serie B. Si gioca allo stadio Zaccheria di Foggia oggi, martedì 13 giugno 2023, con fischio d'inizio alle ore 21.30. La partita si potrà vedere in diretta TV in chiaro su RaiDue e a pagamento su Sky e DAZN.

I Satanelli hanno eliminato il Pescara dell'ex Zeman con un doppio confronto ad altissima tensione emotiva: dopo il 2-2 dell'andata anche al ritorno il risultato dopo 120′ era lo stesso e ai rigori hanno avuto la meglio gli uomini di Delio Rossi. Grande impresa anche per i ragazzi di Luciano Foschi, che hanno eliminato il quotatissimo Cesena ai calci di rigore ribaltando la situazione al Manuzzi e confermandosi ‘squadra da trasferta'.

La gara di ritorno si giocherà domenica 18 giugno alle ore 17.30 allo stadio al Rigamonti Ceppi: in caso di parità dopo il doppio confronto si giocheranno i supplementari ed eventualmente i rigori.

Le probabili formazioni di Foggia-Lecco. Delio Rossi con Peralta e Ogunseye in attacco mentre Luciano Foschi punta su Buso e Pinzauti.

FOGGIA (3-5-2): Dalmasso; Leo, Di Pasquale, Rizzo; Bjarkason, Frigerio, Petermann, Schenetti, Costa; Peralta, Ogunseye. Allenatore: Rossi.

LECCO (3-5-2): Melgrati; Celjak, Enrici, Bianconi; Giudici, Zuccon, Girelli, Ardizzone, Lepore; Buso, Pinzauti. Allenatore: Foschi.

Partita: Foggia-Lecco

Quando: martedì 13 giugno 2023

Orario: 21:30

Dove: Stadio Pino Zaccheria, Foggia

Diretta TV: RaiDue, DAZN, Sky, OneFootball, Eleven Sports

Diretta streaming: Raiplay, DAZN, Sky GO, Eleven Sports, Onefootball

Competizione: Serie C, finale andata playoff

Dove vedere Foggia-Lecco in diretta TV

Dove vedere Foggia-Lecco in TV? La diretta della finale di ritorno dei playoff di Serie B sarà trasmessa in chiaro su RaiDue ma si può potrà seguire anche su Sky, ai canali Sport Football (numero 203) e Sky Sport (251); e su DAZN, scaricando sulla smart tv l'app della piattaforma.

Foggia-Lecco dove vederla in streaming

Foggia-Lecco si potrà vedere in streaming su Raiplay, su DAZN e sull'app Sky Go, riservata agli abbonati all'emittente satellitare Sky. La partita dello Zaccheria sarà trasmessa in streaming anche sulle piattaforme Eleven Sports, OneFootball e NOW, con la possibilità di comprare anche il singolo tagliando del match.

Playoff Serie C, le probabili formazioni di Foggia-Lecco

Delio Rossi deve fare i conti con i problemi fisici di qualche uomo ma in mezzo al campo dovrebbero esserci Frigerio, Petermann e Schenetti, con Bjarkason e Costa sulle corsie laterali e la coppia d'attacco Peralta-Ogunseye. Dalmasso tra i pali con Leo, Di Pasquale e Rizzo a formare il castello difensivo.

Luciano Foschi con il tandem offensivo formato da Buso e Pinzauti, con la linea mediana composta da Giudici, Zuccon, Girelli, Ardizzone e Lepore. Celjak, Enrici e Bianconi a difendere la porta di Melgrati.

