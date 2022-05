Brescia-Monza oggi, dove vederla in diretta TV e streaming: formazioni e orario della semifinale dei play off di Serie B Oggi alle ore 20:00 la seconda semifinale di andata dei playoff di Serie B tra Brescia e Monza. La partita si gioca allo stadio Rigamonti. Ecco le formazioni della partita e dove vederla in diretta TV e streaming.

A cura di Alessio Morra

Play off Serie B, dove vedere Brescia–Monza in diretta TV e streaming

Dopo Benevento-Pisa, le semifinali dei playoff di Serie B continuano: oggi alle 20:00 scendono in campo Brescia e Monza per la partita di andata con le formazioni di Stroppa e Corini che vogliono continuare a sognare la promozione in Serie A. Il derby lombardo Brescia-Monza si gioca allo stadio Rigamonti – dove è atteso anche il presidente Berlusconi – e si vede in diretta TV su Sky e in streaming su Dazn e Helbiz Live.

La squadra di Corini – che ha chiuso la regular season al quinto posto in classifica – ha raggiunto le semifinali dopo aver battuto seccamente il Perugia nel turno preliminare. Qualche rimpianto in più per il Monza che ha mancato la promozione diretta all'ultima giornata della stagione regolare in casa del Perugia (sconfitta per 1-0): la promozione in Serie A sta diventando quasi un incubo per il club di proprietà di Berlusconi che già l'anno scorso fu beffato nei playoff. La semifinale di ritorno, decisiva per la qualificazione alla finale dei play off, si giocherà domenica 22 maggio alle 21:00.

Le probabili formazioni di Brescia-Monza. Se la giocano con i migliori giocatori disponibili Stroppa e Corini, che cerca la seconda promozione in A con il Brescia. Ayè e Moreo le punte. Il Monza invece se la gioca con i migliori, in attacco il tandem è quello formato da Mota Carvalho e Gytkjaer.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Adorni, Pajac; Bisoli, Van de Looi, Proia; Tramoni; Ayè, Moreo. All. Corini.

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Marrone, Carlos Augusto; Pedro Pereira, Ciurria, Barberis, Machin, D’Alessandro; Mota Carvalho, Gytkjaer. All. Stroppa.

Partita: Brescia-Monza

Quando si gioca: mercoledì 18 maggio 2022

Dove si gioca: Stadio Rigamonti, Brescia

Orario: 20:00

Canale TV: Sky Sport Uno, Sky Sport Football, DAZN

Diretta streaming: SkyGo, Now, DAZN

Competizione: Serie B, semifinali playoff

Dove vedere Brescia-Monza in diretta TV e streaming

Le partite di Serie B vengono trasmesse sia da Sky che da DAZN. L'incontro tra le squadre di Corini e Stroppa sarà trasmesso dalle ore 20 su Sky Sport Calcio (canale 202). In televisione l'incontro si potrà seguire anche grazie a DAZN, ma per farlo serviranno l'abbonamento e un dispositivo come Google Chroomecast o Fire Stick TV o la PlayStation 4 o 5 oppure la Xbox 3 o 4.

Gli abbonati di Sky potranno seguire Brescia-Monza in diretta streaming tramite Sky Go, stessa cosa potranno farla quelli di Now. E naturalmente la sfida del Rigamonti sarà trasmessa anche da DAZN in streaming.

La sfida tra il Brescia di Corini, che sta disputando il secondo campionato consecutivo in Serie B, e il Monza, che non ha mai disputato la Serie A, inizierà alle ore 20. In campionato il Monza ha vinto 1-0 a Brescia, la gara di ritorno è terminata 1-1.

Serie B, le probabili formazioni di Brescia-Monza per i play off

Corini in campo con il 4-3-2-1: al centro della difesa la cppia Cistana-Adorni con Sabelli e Pajac laternali. Tramonti si muoverà dietro la coppia Ayè-Moreo. Stroppa mantiene il 3-5-2. In attacco Mota Carvalho e il danese Gytkjaer. Out nel Monza Caldirola per squalifica e gli infortunati Valoti, Favilli e Ramirez.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Adorni, Pajac; Bisoli, Van de Looi, Proia; Tramoni; Ayè, Moreo. All. Corini.

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Marrone, Carlos Augusto; Pedro Pereira, Ciurria, Barberis, Machin, D’Alessandro; Mota Carvalho, Gytkjaer. All. Stroppa.