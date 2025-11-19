Playoff Mondiali intercontinentali 2026: giocano solo squadre fuori dalla top 50 del Ranking FIFA

Giovedì 20 novembre si terranno gli attesissimi sorteggi per i playoff dei Mondiali 2026. L'Italia conoscerà le sue avversarie, quelle che dovrà battere se la prossima estate vorrà giocare in Canada, Messico e Stati Uniti. Ma assieme ai sorteggi per i playoff della zona europea ce ne sarà un altro per i playoff inter-zona, quelli intercontinentali con sei protagoniste inaspettate. Sei squadre che non sono nelle prime 50 posizioni del Ranking FIFA: Congo, Iraq, Giamaica, Bolivia, Suriname e Nuova Caledonia.

Le possibili avversarie dell'Italia per i playoff

Le sedici squadre europee saranno divisi in quattro percorsi differenti, quattro mini tornei con semifinali e finali. L'Italia è testa di serie, tecnicamente la numero uno essendo la migliore per il Ranking FIFA. Una tra Macedonia del Nord, Svezia, Irlanda del Nord e Romania sarà l'avversaria delle semifinali. Mentre l'eventuale finale sarebbe contro Repubblica Ceca, Polonia, Bosnia, Kosovo, Albania, Irlanda, Slovacchia e Galles.

Le sei squadre qualificate per il playoff intercontinentale

Contemporaneamente in Svizzera si terranno anche i sorteggi dei playoff inter-zona, che assegneranno gli ultimi due posti per l Mondiale 2026. Playoff che vedono ai nastri di partenza una squadra asiatica, una sudamericana, una africana, due del centro-nord America e una dell'Oceania. Queste sei squadre verranno divise in due mini percorsi con tre squadre. Quelle con il miglior ranking parte direttamente dalla finale e attende l'avversaria. Le squadre che si giocheranno questi ultimi due posti sono il Congo, l'Iraq, la Bolivia, la Giamaica, il Suriname e la Nuova Caledonia.

Nessuna è nella top 50 del Ranking FIFA

Il tabellone prevede già in finale le nazionali con il miglior ranking e cioè il Congo e l'Iraq, che partiranno dalla finale e che finiranno in due percorsi differenti. Guardando i numeri salta all'occhio la classifica FIFA delle sei squadre, che sono lontane dai piani alti. Il Congo è al 56° posto, l'Iraq al 58°. La Giamaica è al 70° posto, le altre sono fuori dalle prime 70. La Bolivia è al 76° posto. Il Suriname è al numero 123, mentre la Nuova Caledonia è 146ª.