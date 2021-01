Conferenza stampa della vigilia di Juventus-Napoli per Andrea Pirlo. Il tecnico che spera di conquistare la Supercoppa, primo trofeo della sua avventura in panchina, va a caccia del riscatto dopo il crollo contro l'Inter. In attesa di sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, con Szczesny e non Buffon tra i pali e Demiral ko, il giovane mister ha dimostrato di aspettarsi una risposta forte dalla sua squadra nel confronto contro il suo amico ed ex compagno Gattuso.

La conferenza di Pirlo alla vigilia di Juventus-Napoli

Inevitabile per Andrea Pirlo, non tornare sul pesante ko contro l'Inter. Per il tecnico della Juventus la sfida di Supercoppa con il Napoli è un'occasione ottima per il riscatto: "Questa partita arriva al momento giusto dopo una brutta sconfitta e abbiamo voglia di tornare in campo con determinazione per portare a casa questo trofeo. Quando perdi non rifaresti niente, è da cancellare la sconfitta con l’Inter. Abbiamo la fortuna di giocare di nuovo, con testa liberata e speriamo di trovare la rivalsa, per dimostrare che non siamo quelli dell’altra sera".

Il tecnico della Juventus difende la squadra dalle critiche e smentisce confronti duri nello spogliatoio dopo l'Inter

Quello che è certo è che non sono stati giorni semplici per la Juventus e per lo stesso allenatore che ha ricevuto non poche critiche. Il tecnico ha voluto comunque prendere le difese soprattutto dei più giovani, come Frabotta: "Se mi sento ad un bivio? Vivo bene questi giorni e sono abituato a queste situazioni. Mi spiace per i giocatori tirati in ballo, soprattutto i giovani che sono stati attaccati. Preferisco essere attaccato io, piuttosto che i giovani. Nessun bivio, le finali si giocano per vincere. Cosa manca alla Juventus? Non tutte le squadre e i giocatori sono uguali, e gli stessi giocatori cambiano negli anni. Ognuno ha la sua energia e personalità cerchiamo di tirare fuori il meglio per metterlo al servizio della Juve. Siamo convinti di quello che stiamo facendo".

La Juventus, a detta del mister, ha la stessa ambizione e fame delle scorse stagioni. Gli incidenti di percorso fanno comunque parte del gioco, per un tecnico che ha smentito confronti "duri" all'interno dello spogliatoio: "Una squadra che vince 9 anni ha faticato, non si vince per niente. Noi siamo al lavoro per il decimo, abbiamo la stessa ambizione, anche se ci sta qualche sbandamento. La voglia di vincere è sempre la stessa. Confronto con la squadra come quello post-Fiorentina? In quell’occasione venivamo dallo stop e dalle vacanze, dopo l’Inter abbiamo parlato normalmente analizzando la gara. È un momento difficile, come ce ne sono tanti. Abbiamo la fortuna di giocarci una finale e troveremo grandi energie".

Pirlo ha dribblato le domande sul confronto a distanza con l'amico ed ex compagno Gennaro Gattuso, sottolineando comunque la forza del Napoli: "Napoli squadra forte, molto tecnica a cui piace giocare la palla. Dovremo stare molto attenti, in fase difensiva. Come attaccarla? Abbiamo provato diverse soluzioni che spero di rivedere in campo. Loro hanno una difesa compatta, proveremo a creare dei problemi. Si gioca Juventus-Napoli, non Pirlo-Gattuso. Due squadre importanti che hanno meritato di giocarsela, il nostro discorso va a parte dal match".

Le probabili scelte di formazione contro il Napoli

Una battuta anche sulle probabili scelte di formazione per Pirlo che ha spiegato i motivi dell'assenza di Demiral, e della presenza tra i pali di Szczesny a scapito del portiere di Coppa Italia Buffon: "In porta giocherà Szczesny, perché Gigi aveva avuto qualche problemino anche se l’avevamo già deciso. Demiral si porta qualche problema da qualche settimane e ha avuto una ricaduta che lo costringerà a stare fermo qualche giorno. Kulusevski con Ronaldo? Non lo so, può essere una soluzione dall’inizio o a partita in corso, vediamo come giocare, anche se ho idee chiare in testa. Vediamo chi recupera meglio".