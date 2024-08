video suggerito

Pirlo flop, già a rischio esonero dopo l’avvio horror in Serie B: la Sampdoria ha in mano i sostituti Ultima spiaggia per Andrea Pirlo sulla panchina della Sampdoria: se non vincerà contro il Bari, sarà esonero. Già due i nomi sul taccuino del dt Accardi: Sottil e Andreazzoli. Difficile la pista a Juric, fuori budget. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Andrea Pirlo ha iniziato la stagione alla guida della Sampdoria in Serie B nel peggiore dei modi: un solo punto in tre partite, un avvio horror che potrebbe già costargli carissimo perché in casa blucerchiata sono iniziati a girare i nomi dei possibili sostituti. Ora sarà decisiva la prossima sfida che i doriani disputeranno al Ferraris, contro il Bari il 31 agosto. In caso di mancato successo, per il Professore si professa la conclusione anzitempo: al suo posto si valutano le candidature di Andrea Sottil e Aurelio Andreazzoli.

Il flop di Andrea Pirlo nell'inizio di stagione con la Samp

Andrea Pirlo non sta convincendo i tifosi e l'ambiente blucerchiato per un inizio di stagione tutt'altro che positivo. Il tecnico ha raccolto solamente un punto dal via della nuova Serie B 2024-2025, troppo poco per pensare che gli si darà ulteriormente tempo. La Sampdoria ha balbettato in casa con il Frosinone e poi è crollata nelle due trasferte in calendario, contro la Reggiana e la Salernitana, scivolando in fondo alla classifica, già in forte ritardo con le altre pretendenti alla promozione.

I sostituti sulla panchina della Samp: Andreazzoli e Sottil

Le ambizioni della Sampdoria non sono un segreto e la partenza ad handicap non è passata inosservata. Così il direttore sportivo Pietro Accardi sarebbe già passato alla contromossa facendo un sondaggio su Aurelio Andreazzoli, lo scorso gennaio ad Empoli. Un altro possibile candidato alla panchina blucerchiata è Andrea Sottil, ex Udinese: sono loro due i nomi più caldi. Ma l'attenzione generale si è spostata anche nei confronti di altri tecnici al momento a piedi. C'è ad esempio Ivan Juric, che ha chiuso col Torino ma il cui ingaggio appare al momento fuori portata.

Per Pirlo decisiva la sfida al Bari

Andrea Pirlo è legato al risultato che otterrà nella prossima gara in calendario, contro il Bari. I galletti pugliesi condividono insieme ai doriani l'attuale ultima posizione, con un solo punto in 3 gare. Appuntamento al Ferraris il 31 agosto: se Pirlo non vincerà sarà quasi matematicamente esonero.