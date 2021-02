Gli aggettivi e le definizioni scarseggiano sportivamente per Cristiano Ronaldo. Una descrizione particolare del campione portoghese che proprio oggi spegne 36 candeline è arrivata dal suo allenatore Andrea Pirlo, in occasione della conferenza stampa di presentazione del big match Juventus-Roma, anticipo di lusso del sabato della 21a giornata di Serie A. Il tecnico bianconero ha definito CR7 "un eroe", soprattutto per quello che è ancora capace di dare e fare in allenamento, prima ancora che in campo.

Per Andrea Pirlo Cristiano Ronaldo è stato una piacevole sorpresa. Nonostante si sappia ormai tutto del bomber portoghese e del suo essere maniacale nell'attenzione ai dettagli sul lavoro, l'allenatore non si aspettava di allenare un calciatore ancora così professionale e pieno di stimoli. Le 36 candeline sulla torta e i tanti trofei conquistati non fanno sentire comunque sazio il campione bianconero. Pirlo ha infatti dichiarato in conferenza stampa: "Sapevo del professionista che era, ma vederlo allenare tutti i giorni è stata una sorpresa: ha grande passione e si diverte".

Stimoli infiniti che inevitabilmente Ronaldo trasmette a tutto lo spogliatoio della Juventus, e inevitabilmente anche ad Andrea Pirlo. Quest'ultimo non ha usato troppi giri di parole per definire in maniera sintetica quella che è la stella più brillante del suo gruppo: "Con questi stimoli questa è la cosa principale quando arrivi a 36 anni e hai già vinto tutto. Se sei così sei un eroe".

E il miglior Cristiano Ronaldo non può che tornare utilissimo nel momento più caldo della stagione, con la Juventus attesa da un ciclo durissimo che si aprirà dalla supersfida contro la Roma. Contro una formazione che a detta di Pirlo è abile nelle ripartenze, bisognerà fare molta attenzione, sfruttando la scia di entusiasmo per le ultime buone prestazioni culminate nella striscia di risultati utili. Non saranno del match Ramsey e Paulo Dybala, che lavora per il rientro.

Pirlo vuole dunque vedere altri segnali positivi, dopo la svolta arrivata nel match perso malamente in casa dell'Inter in Serie A: "La sconfitta di San Siro ci ha aiutato a capire che dobbiamo restare concentrati e motivati. Se si vuole vincere l'ambizione non può mai mancare. Quando si perde mi arrabbio anch’io, e dopo la sconfitta contro l’Inter ero molto arrabbiato perché non eravamo stati noi. Avevamo la Supercoppa dopo pochi giorni e ho voluto toccare i tasti giusti per cambiare le cose da un punto di vista mentale. Da lì siamo ripartiti e abbiamo ritrovato una grande consapevolezza di squadra: abbiamo capito che se facciamo tutti i sacrifici, possiamo tornare forti come una volta".