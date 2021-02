L'ultima volta in cui Paulo Dybala ha vestito la maglia della Juventus in campo risale allo scorso 20 gennaio. In quell'occasione l'attaccante argentino indossò la casacca bianconera solo per partecipare ai festeggiamenti per la vittoria della Supercoppa. Per l'ultima partita disputata invece bisogna andare a ritroso fino al 10 gennaio, quando rimediò un infortunio al ginocchio. Da allora, Dybala è rimasto fermo ai box in una stagione che finora gli ha regalato poche gioie e un solo gol contro il Ferencvaros in Champions. Il rientro però ormai è dietro l'angolo.

Infortunio al legamento collaterale mediale. Questo il problema fisico che ha privato la Juventus di Paulo Dybala. Un inizio di stagione difficile per l'argentino, che dopo qualche acciacco sembrava vicino alla forma migliore, prima di finire ko contro il Sassuolo. 7 le partite in cui è stato costretto a restare davanti alla TV, con Pirlo che prima ha dovuto fare affidamento con Morata e poi avanzare Kulusevski, al fianco dell'inamovibile Ronaldo. Adesso però il conto alla rovescia sta per finire, visto che Dybala dopo settimane in cui ha mostrato il suo lavoro personalizzato e individuale, è tornato sui campi della Continassa.

Il rientro in gruppo è rimandato alla prossima settimana, quando Dybala potrà tornare a lavorare a pieno regime con il resto della squadra. Una situazione che lo terrà dunque fuori dai giochi in vista del trittico Roma, Inter (semifinale di ritorno di Coppa Italia) e Napoli. L'imperativo è non correre il rischio di una ricaduta o di un problema più grave, in vista della fase più calda della stagione e soprattutto del ritorno in Champions.

A tal proposito nel mirino della Joya c'è già il match del 17 febbraio in casa del Porto per gli ottavi di finale della competizione europea. Dybala scalpita anche perché dovrà guadagnarsi una maglia da titolare, impresa tutt'altro che semplice. A prescindere dalla titolarità o meno, la prospettiva di tornare a disporre di un giocatore come l'argentino non può che far sorridere Andrea Pirlo, per un'ulteriore freccia per l'attacco bianconero.