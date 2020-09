Federico Bernardeschi doveva essere uno dei volti della Juventus del presente e del futuro quando è arrivato alla Juventus ma l'impatto con il mondo bianconero non è stato quello sperato e l'ex numero 10 della Fiorentina è stato spesso lasciato in panchina, prima da Massimiliano Allegri e poi da Maurizio Sarri. La sessione di mercato che sta per concludersi sembrava doverlo portare lontano da Torino, anche in vista dell'Europeo, ma il talentuoso calciatore toscano sembra essere nei radar di Andrea Pirlo ma il nuovo tecnico della squadra campione d'Italia vorrebbe cambiargli modulo e utilizzarlo in modo diverso rispetto ai suoi predecessori.

Il tecnico della Vecchia Signora, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma, ha parlato proprio di due calciatori che sembravano fuori dal nuovo progetto, ovvero Douglas Costa e proprio Federico Bernardeschi: "Sono due giocatori d’attacco, che possono giocare su entrambe le fasce da attaccanti. Bernardeschi può fare tutta la fascia, mentre Douglas più da attaccante esterno. Da trequartista non lo vedo Bernardeschi, e lui è d’accordo con me. È in fascia che dovrà dare il meglio. Il nostro modello di gioco non cambierà in base agli avversari, solo gli interpreti".

In realtà non sarebbe una novità, visto che il calciatore classe 1994 di Carrara è già stato impiegato a tutta fascia da Paulo Sousa quando ancora vestiva la maglia viola e nonostante quella posizione gli richiedesse uno sforzo fisico enorme ma che lo ha visto sempre nel vivo della manovra gigliata. Dal suo arrivo a Torino Bernardeschi è stato utilizzato come esterno alto nel 4-2-3-1, nel 4-3-3 oppure nel 4-4-2 per evitare compiti difensivi a Dybala o a Cristiano Ronaldo: nelle prossime settimane capiremo come intenderà utilizzarlo Andrea Pirlo nel suo scacchiere tattico.