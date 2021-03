Andrea Pirlo non si nasconde alla vigilia della sfida di campionato contro il Cagliari. La sua Juventus dovrà ripartire dopo il clamoroso tonfo in Champions contro il Porto che ha visto i bianconeri uscire negli ottavi di finale. L'allenatore sta provando a risollevare il gruppo ed è certo che alla Sardegna Arena la sua squadra giocherà una grande partita: "È stata una bella botta uscire in Champions League, ma ci stiamo riprendendo". Ovviamente Pirlo non si è potuto tirare indietro quando si è parlato della condizione attuale di Cristiano Ronaldo dopo la seconda eliminazione europea di fila e i rumors di mercato che lo vedono diviso tra PSG e Real Madrid:

"Cristiano sta bene ma è deluso per quanto accaduto l'altra sera – ha detto – Si è allenato e penso che abbia recuperato per poter giocare domani sera". Domani la Juventus dovrà giocare contro una squadra in forma che sta lottando per non retrocedere e che ha trovato nella guida di Leonardo Semplici un'arma in più per poter raggiungere questo obiettivo. Servirà una squadra determinata con tutti gli effettivi a disposizione: "Stanno tutti bene – ha sottolineato Pirlo – A parte Demiral e Ramsey e anche Dybala e Bentancur. Per il resto sono tutti a disposizione".

Pirlo spiega la delusione di Cristiano Ronaldo

Andrea Pirlo si è soffermato molto sulla delusione di Cristiano Ronaldo dopo l'eliminazione della Juventus in Champions: "È normale che ci siano voci su di lui dopo l'uscita con il Porto – ha sottolineato – Lui è uno dei personaggi più importanti ed è anche normale che si parli di lui". Meglio concentrarsi dunque sul prossimo impegno di campionato per poter chiudere al meglio la stagione: "Ci vorrà grande orgoglio e prendiamo atto degli errori commessi che abbiamo pagato caro in Champions". Sugli obiettivi attuali: "Dobbiamo concentrarci sul campionato e giocarcelo fino alla fine". La Juventus dovrà recuperare terreno dall'Inter e centrare soprattutto la qualificazione in Champions League: "Siamo a marzo e abbiamo 13 partite da giocare più la finale di Coppa Italia".

Pirlo ha poi spiegato che Buffon non è in condizioni ottimali in vista della sfida di Cagliari e sarà da valutare nell'allenamento del pomeriggio, per poi ribadire l'obiettivo della società e il progetto creato a partire da quest'anno: "Giovani ed esperti, è stato così dall'inizio e sarà uguale anche per il futuro". Sulla formazione che scenderà in campo domani, Pirlo non si è sbilanciato più di tanto ma ha dato alcune indicazioni importanti: "Chiellini ha recuperato dall'infortunio e Kulusevski lo proveremo anche in posizione più centrale a centrocampo – ha detto – ha ampi margini di miglioramento". La notizia che probabilmente rappresenta la fine di un calvario, il tecnico bianconero la riserva al termine della sua conferenza stampa e riguarda Dybala: "Spero di riaverlo dopo la sosta – ha sottolineato – Non avere un campione come lui è stata una grossa assenza quest'anno".