Piqué racconta la verità su quella foto con Ibrahimovic: “Avrei potuto baciarlo in bocca, ma non lì” A distanza di 13 anni, Gerard Piqué racconta cosa accadde davvero in occasione della famosa foto che lo immortalò assieme a Zlatan Ibrahimovic.

A cura di Paolo Fiorenza

Non si può dire che Gerard Piqué sia uno che non fa notizia, in qualsiasi ambito lo si voglia considerare. Ex calciatore di successo come pochi, con una bacheca sterminata tra Barcellona e nazionale spagnola (basti solo citare le quattro Champions League, il Mondiale, l'Europeo vinti), poi imprenditore che con la sua società di produzione di eventi sportivi Kosmos è riuscito a piazzare colpacci come la nuova Coppa Davis di tennis (da quest'anno non più suo appannaggio) e la neonata Kings League, il 36enne catalano non si è fatto mancare nulla, polemiche e scandali inclusi.

Gerard Piqué a passeggio con la sua nuova compagna Clara Chia Martì

Anche adesso che ha appeso le scarpette al chiodo, Piqué è tutti i giorni in prima pagina per la sua separazione con Shakira e tutto quello che ne è conseguito, dalla sua nuova relazione con la giovana Clara Chia Martì al veleno gettatogli addosso dalla cantante colombiana nei suoi ultimi brani. Niente che l'ex difensore non possa reggere, come ha dimostrato in questi mesi in cui la pressione enorme avrebbe schiacciato molti altri. Del resto lui stesso non evita la sovraesposizione mediatica, visto quanto è impegnato in prima persona nella gestione e promozione della Kings League – che ha da poco visto l'ingresso di Ronaldinho – su Twitch, YouTube e TikTok.

Oltre alle dirette delle partite di calcio a sette, i presidenti delle squadre partecipanti hanno un appuntamento fisso in cui si ritrovano a parlare in diretta streaming del torneo, ma anche degli argomenti più disparati. È stato in quell'occasione che Piqué ha esibito con orgoglio il Casio per rispondere al dissing di Shakira ed è stato sempre lì che qualche sera fa è tornato sulla famosissima foto del 2010 in cui era ritratto in un atteggiamento che appariva molto tenero con Zlatan Ibrahimovic, all'epoca suo compagno nel Barcellona.

Zlatan Ibrahimovic e Gerard Piqué nel celebre scatto del 2010

I due furono immortalati da un paparazzo mentre uscivano dall'allenamento e il modo intimo con cui stavano chiacchierando – Piqué stringeva anche la mano dello svedese – aveva attirato tantissima attenzione. In quel momento lo spagnolo stava iniziando la relazione con Shakira e i media si buttarono a pesce su quello scatto. Adesso, a distanza di 13 anni, l'ex giocatore del Barcellona è tornato sull'argomento per fare chiarezza al riguardo. È stato il suo compare nell'avventura della Kings League, il famoso streamer spagnolo Ibai Llanos, a tirare fuori la foto in questione e stuzzicare Piqué: "Ti sei baciato in bocca con Zlatan a quel tempo, possiamo lasciare che l'amore scorra, per favore?". Tra le risate dei presenti alla puntata di ‘After Kings', tra cui lo stesso calciatore, quest'ultimo non si è tirato indietro ed ha risposto alle insistenti richieste che gli venivamo fatte: "Dicci la verità".

"In quella foto siamo nel parcheggio del club – ha dunque spiegato Piqué, facendo capire che se uno vuole fare una cosa così intima non la fa certamente davanti a tutti – la mia macchina e la stampa sono lì. Avrei potuto baciare in bocca Zlatan, ma non nel parcheggio del club! Capite cosa voglio dirvi, la foto è totalmente fuori contesto".

"Ma poi soprattutto la reazione di Zlatan. Il giorno dopo esce dalla Ciudad Deportiva e tutti i paparazzi lo aspettano – ha continuato Piqué, ricordando quanto fosse infastidito dalla vicenda Ibrahimovic – Zlatan è in macchina e all'uscita ci sono i giornalisti delle trasmissioni di gossip, Telecinco compreso. Gli mettono il microfono, lui abbassa il finestrino e il giornalista ne approfitta per chiedergli cosa è successo. Lui dice: ‘Vieni a casa mia con tua sorella e ti faccio vedere che non sono gay'".

Non è la prima volta che Piqué fa riferimento a quella situazione con Ibra, nel 2015 ne parlò con la rivista inglese Four Four Two: "Avevo appena pubblicato la mia autobiografia e Zlatan è venuto a congratularsi con me. Sono una persona tattile e il fotografo ha colto il momento in cui ci stavamo stringendo la mano. Non riuscivo a credere in cosa si fosse trasformato tutto ciò, ma non posso dire che questa reazione mi abbia sorpreso, eravamo in vantaggio sul Real Madrid a poche partite dalla fine del campionato, quindi la stampa ha potuto approfittarne per destabilizzarci".