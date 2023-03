Piqué ha il cuore spezzato per l’accusa di stupro a Dani Alves, ma non ha dubbi: “Durissimi con lui” Gerard Piqué è sotto shock per l’accusa di stupro rivolta a Dani Alves, ma non ha dubbi sul da farsi qualora il suo ex compagno nel Barcellona venga riconosciuto colpevole: “Bisogna essere molto duri con lui”.

A cura di Paolo Fiorenza

Dopo aver visto respinta la propria istanza di scarcerazione, alla luce del fatto che il tribunale di Barcellona ha ritenuto ancora prevalenti le esigenze cautelari in ragione del pericolo di fuga di una persona così ricca e con così tante risorse per lasciare la Spagna, Dani Alves continua la sua detenzione nel carcere catalano di Brians 2, dove rimarrà per tutto il tempo che precederà il processo, ovvero mesi. Una situazione ovviamente durissima per chi era abituato a vivere negli agi, circondato da tutto quello che solo un campionissimo del suo livello (il brasiliano è il calciatore con più trofei in bacheca della storia) poteva avere: non solo soldi ma anche fame e gloria illimitate.

Dani Alves ha perso tutto: il suo ultimo club lo ha licenziato, la sua compagna Joana Sanz ha preso le distanze

Adesso tutto è sospeso in un limbo in attesa che la giustizia faccia il suo corso e stabilisca senza ombra di ragionevole dubbio se davvero il 39enne ex Barcellona, PSG e Juventus abbia stuprato, come sostiene l'accusa con fior di prove, una ragazza di 23 anni lo scorso 30 dicembre in un bagno di una discoteca di Barcellona, il Sutton Club. Una vicenda in cui la posizione di Dani Alves si è aggravata con il suo contraddirsi in versioni via via diverse, passando dal negare con forza di conoscere la donna all'ammettere di averla incrociata senza che accadesse nulla ed infine al riconoscere di aver fatto sesso con lei ma in maniera consensuale.

Uno scenario completamente diverso da quanto raccontato dalla ragazza, che ha descritto un quarto d'ora da incubo in quel bagno, con la violenza sessuale del brasiliano ricostruita fin nei minimi particolari – con tanto di dettagli fisici del giocatore che sarebbe stato impossibile conoscere altrimenti – e avvalorata, da quanto è trapelato, dalle risultanze del test del DNA sulle tracce di sperma rinvenute, oltre che dalle immagini delle telecamere del locale e dalle testimonianze delle persone presenti.

Dani Alves al Barcellona ha vinto tutto, tra cui tre Champions League

Una brutta storia che oltre ad aver posto fine alla carriera di Dani Alves (il suo ultimo club, i messicani del Pumas UNAM, lo ha licenziato per giusta causa), ha anche shockato tutti i suoi cari e le persone a lui vicine. Tra questi c'è anche l'ex compagno di mille battaglie nel Barcellona Gerard Piqué: i due sono arrivati al club blaugrana nello stesso anno, il 2008, e hanno condiviso lo spogliatoio per otto stagioni, ritrovandosi poi per qualche mese nel 2022, in occasione del breve ritorno al Barça del brasiliano. Un rapporto forte, cementato dai trionfi ma anche dall'amicizia fuori dal campo.

Piqué è tra coloro che sono rimasti molto colpiti da quanto accaduto, ma in caso di colpevolezza non crede si debbano fare sconti a Dani Alves, massima durezza nel punirlo: "È una questione molto complicata perché lo conosco e gli voglio bene – risponde a precisa domanda ai microfoni di RAC1 – È un gran casino per tutti, per lui e per quelli di noi che erano suoi colleghi. La giustizia deve fare il suo corso. Voglio aspettare quello che dice il giudice , ma soprattutto bisogna aiutare la vittima nel processo. Quando sei il suo compagno condividi tutto, lo vedi da vicino e non lo penseresti mai. Ma sembra che sia così e rimani in uno stato di shock , non te lo aspetti. Se è vero che è successo, bisogna essere molto duro con lui. Sarei irremovibile e molto duro, se è così".